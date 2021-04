Julian Reim: Das ist sein neues Video „Gravitation“

26.04.2021 21:05 Uhr

Julian Reim, Sohn von Schlagerlegende Matthias Reim, veröffentlicht seine neue Single "Gravitation". Nun ist auch das Video da.

Die Liebe ist wie eine Naturgewalt, die sich nicht beherrschen, steuern oder stoppen lässt. Hat es erst einmal so richtig zwischen zwei Menschen gefunkt, so überwindet diese besondere Anziehungskraft sämtliche Mauern und Widerstände. Eine schier unbezwingbare Macht in tausend verschiedenen Formen und Facetten, die auch Julian Reim immer wieder zu seinen Songs inspiriert.

Mit seiner Single „Gravitation“ transformiert der Sänger, Musiker und Produzent die positive Energie der Liebe nun in einen echten Ohrwurm zum Tanzen und Zuhören.

Julian Reim: Was für eine Karriere!

Mit seinen drei bisher veröffentlichten Singles konnte sich Julian Reim in weniger als zwei Jahren eine begeisterte, stetig wachsende Fanbase aufbauen und als eigenständiger Künstler innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft etablieren.

Mit inzwischen millionenfach gestreamten Songs im Rücken feierte er einen sensationellen Einstiegssieg als Gewinner der „Schlagerchance 2019“ und wurde 2020 in der Kategorie „Shootingstar des Jahres“ im Rahmen der Schlager-Awards „Die Eins der Besten“ in der Eurovisionsshow „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ ausgezeichnet. Für den 24-Jährigen erst der Anfang einer steilen Karriere, wie er mit seiner neuen Single unterstreicht!

Ein Song, der in die Beine geht!

Nach seinem letzten Release, der gefühlvollen Ballade „Eine Welt Entfernt“, knüpft Julian Reim mit „Gravitation“ wieder an die tanzbaren Vibes seiner ersten beiden Singles an und baut seinen markanten Signature-Sound zwischen eingängigem Pop und modernem Schlager weiter aus.

Wie all seine Songs stammt auch „Gravitation“ wieder komplett aus Julian Reims eigener Feder und entwickelt seinen aufregenden Mix aus zeitgemäßen deutschen Lyrics, packenden Melodien und elektronischen Beats weiter. Statt sich von einem vordefinierten Genre-Korsett einengen zu lassen, sucht der Musiker nämlich stets nach neuen Ausdruckswegen für seinen ganz eigenen Stil.