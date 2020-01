Justin Bieber: 50 Milliarden Streams und 60 Millionen Alben

Justin Bieber enthüllt nun auch selbst seines neuen Albums. Der Sänger hat sich zuletzt eine Auszeit von seiner Musik genommen, um sich auf seine Gesundheit und seine Ehe zu konzentrieren.

Ende 2019 verriet er jedoch, dass er neben einer eigenen Dokumentation auch neue Songs und eine Tour geplant hat. Nachdem erstere ihre Premiere feierte und er bereits vor einigen Tagen seine erste Single ‚Yummy‘ sowie den Song ‚Get Me‘ veröffentlicht hat, steht nun auch fest, wann das Album kommen wird.

Letztes Album erschien 2015

Bereits bei seinem Besuch in der ‚Ellen DeGeneres Show‚ hatte der Mädchenschwarm das Geheimnis um sein neues Album gelüftet. Nun machte Justin es auch via Instagram offiziell: Pünktlich zu Valentinstag 2020, also dem 14. Februar, wird ‚Changes‘ auf den Markt kommen.

Dazu teilte er noch einen Link zur Vorab-Bestellung der neuen Platte. Nachdem er seine Fans vier Jahre lang auf ein neues Album hat warten lassen, will er in diesem Jahr wieder voll durchstarten.

Seit dem 27. Januar ist die erste Folge seiner Doku ‚Seasons‘ online abrufbar. In insgesamt zehn Folgen zeigt der Pop-Star Eindrücke aus seinem Leben.

Was für eine Karriere!

Im Laufe seiner bisherigen Karriere kommt Bieber auf über 50 Milliarden Streams und über 60 Millionen Alben weltweit. Sein Grammy-Award Album “Purpose” aus dem Jahr 2015 hat sich weltweit über unfassbare 21 Millionen Mal verkauft.

Bieber dominiert bereits vor Veröffentlichung seines nächsten Longplayers die Radiosender und Charts, alleine seine letzte Zusammenarbeit mit Ed Sheeran “I Don’t Care” erreichte Platz 1 in 26 Ländern, Billie Eilishs “Bad Guy” schaffte in den USA Nr. 1. Mit Unterstützung seines Remix des Titels und “10,000 Hours” mit Dan + Shay war der Country Song, der in der Geschichte der Billboard Hot 100 den höchsten Chartentry als Newcomer erreichte.

Im Jahr 2017 brach Justins globaler Smash-Hit “Despacito Remix” sämtliche Streaming-Rekorde und wurde zum meist gesehenen Video aller Zeiten. Justin ging mit “Despacito” in die Chart-Geschichte ein und seine Kollaboration mit DJ Khaled mit dem Titel “I’m The One” schaffte ebenfalls den Einstieg auf #1 in die Hot 100 und wurden somit zu Biebers vierter und fünfter Nummer Eins-Single.

Letztes Album in 100 Ländern auf Platz 1

”Purpose” schaffte in über 100 Ländern den Direkt-Einstieg auf 1 der Charts und erhielt im Jahr 2016 eine Grammy-Nominierung zum „Album des Jahres“. „Purpose” brach ebenfalls sämtliche Streaming-Rekorde und brachte in US drei Nr. 1 Singles hervor: “What Do You Mean”, “Sorry” und “Love Yourself,” das ebenfalls eine Grammy-Nominierung zum Album des Jahres erhielt. In 2015 landeten dann alle drei Titel auf Platz 1, 2 und 3 der britischen Single-Charts und brachen somit den Rekord der Beatles. Im Februar 2016 gewann Justin dann seinen ersten Grammy Award in der Kategorie „Bester Dance Song“ mit “Where Are You Now”.

Justin Bieber begann seine Karriere in den Staaten mit seinem fünffach-Platin-Hit “One Time” und war der erste Künstler, der über 10 Milliarden Views auf Vevo erreichte.

Im Jahr 2014 landete er im Twitter-Ranking auf Nr. 1 als der Musiker über den am meisten gepostet wurde. Er hat bis heute fünf Nr. 1 Alben veröffentlicht und war in zwei Filmen zu sehen: Never Say Never (2011) and Believe (2013). 2011 wurde er in der Kategorie „Best New Artist“ für den Grammy nominiert. 2013 bekam Justin in den USA einen Diamant-Award für seine Single“Baby” (aus dem Jahr 2010, die alleine in den USA 12fach Platinstatus erreichte) als am besten verkaufte Digital-Single aller Zeiten. Aktuell hat Justin Bieber auch gerade seine US-Tourdaten announct, die ab 15. Mai in Seattle startet.