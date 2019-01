Justin Bieber: Album Nr. 5 in der Pipeline?

Montag, 7. Januar 2019 12:49 Uhr

Justin Bieber könnte dieses Jahr sein fünftes Album veröffentlichen. Der ‚As Long As You Love Me‘-Hitmacher brachte bereits 2015 sein viertes Album ‚Purpose‘ heraus und die Fans mussten sich seitdem gedulden, denn bis jetzt war noch keine weitere Platte in Sicht.

Nun hat Justins Manager Scooter Braun aber angedeutet, dass sich das 2019 ändern und dass der Musiker in den nächsten Monaten tatsächlich neue Musik veröffentlichen könnte. Scooter hatte seine Follower mit einem Post auf Twitter neugierig gemacht: „2019 wird ein wildes Jahr. Das spüre ich einfach.“

Danach twitterte er noch eine Nachricht an den anderen Musiker: „@justinbieber JB5?“ Dieser zweite Post ist mittlerweile wieder gelöscht und ob Justin seinem Manager im Privaten eine Antwort darauf gegeben hat, ist nicht bekannt. Allerdings kann es sein, dass er im Moment eher keine Lust hat, sich wieder ins Studio zu begeben.

Lieber noch ein bisschen Privatleben

Ein Insider verriet erst vor kurzem gegenüber ‚People‘, dass sich der Sänger nun ein wenig mehr zurückziehen wolle, um sich auf seine Ehe mit Hailey Bieber (ehemals Baldwin) zu konzentrieren: „Er scheint noch nicht bereit zu sein, neue Musik aufzunehmen und sagt immer wieder, dass er lieber Zeit mit Hailey verbringen möchte. Hailey scheint mehr zur Arbeit bereit zu sein als er.“

Die 22-Jährige arbeitet als Model und kann sich über immer größer werdenden Erfolg im Modebusiness freuen und wer weiß, vielleicht findet Justin ja ein wenig Zeit für die Musik, wenn seine Frau über die Laufstege schwebt?