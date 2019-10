Justin Bieber bestätigt sein neues Album

Justin Bieber hat bestätigt, dass sein neues Album noch Ende des Jahres auf den Markt kommt. Der Sänger und seine Frau Hailey Bieber wandten sich via Social Media an die Öffentlichkeit, um die Veröffentlichung seines fünften Studiowerkes in den kommenden Monaten bekanntzugeben.

Der Longplayer wird auf ‚Purpose‘ aus dem Jahr 2015 folgen und in einem Instagram-Live-Video, in dem Justin beim Rollerskaten in seiner Küche zu sehen ist, erklärte der Star „Ich bringe dieses Jahr ein Album raus“, woraufhin Hailey Bieber antwortete: „Dieses Jahr bedeutet vor 2020? Ich dachte, du würdest es schon dieses Jahr machen?“ Justin Bieber erklärte dann: „Das Album kommt dieses Jahr heraus… wirklich, dieses Jahr.“

Neuer Country-Song

Die erfreuliche Nachricht folgt, nachdem der 25 Jahre alte Popstar am vergangenen Freitag (4. Oktober) eine Zusammenarbeit mit dem Country-Musik-Duo Dan + Shay auf den Markt brachte. Auf Twitter teilte Justin einen 26-sekündigen Teaser-Clip des Tracks und schrieb dazu: „Neue Musik. Hochzeitsmusik. @DanAndShay und dieser Typ. FREITAG“ Bereits früher in diesem Jahr hatte der ‚Sorry‘-Hitmacher seine Fans heiß gemacht und angekündigt, sein neues Album werde „bald“ erscheinen.

Beim Coachella-Festival, bei dem er im April gemeinsam mit Ariana Grande performte, erklärte er: „Dies ist mein erstes Mal auf der Bühne seit zwei Jahren. Ich musste meinen Groove zurück bekommen, meinen Swag. Übrigens, bald kommt ein Album.“

Obwohl Bieber seit vier Jahren keinen Longplayer mehr veröffentlicht hat, so war er dennoch zwischenzeitlich auf mehreren neuen Songs zu hören, unter anderem ‚I Don’t Care‘ mit Ed Sheeran und Billie Eilishs Remix von ‚Bad Guy‘. Und bald hat das Warten auf komplett neue Musik rein aus dem Hause Bieber ja dann auch endlich ein Ende…