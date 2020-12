11.12.2020 22:48 Uhr

Justin Bieber: „Epische Silvestershow“ startet hierzulande 6 Stunden später

Eigentlich wäre er in diesem Jahr auf großer US-Tournee gewesen, die erste seit 2017, doch der Lockdown bedeutete auch für Justin Bieber eine Planänderung. Jüngst kündigte er Großes an. Deutsche Fans müssen tapfer durchhalten.

Ein ganz besonderes Highlight hat der kanadische Superstar aber zum Ausklang von 2020 vorbereitet: Justin Bieber wird am 31. Dezember eine Live-Show spielen, die von der Telekom-Tochter T-Mobile US weltweit gestreamt wird (wir berichteten).

Überraschungen angekündigt

„Ich habe lange mit T-Mobile gearbeitet – sie sind so eine coole, lustige Marke, und wir arbeiten an weiteren Überraschungen, auf die ihr während dieser besonderen Nacht achten müsst“, sagte Justin Bieber in einer Depesche seines Plattenlabels Def Jam Recordings. “Ich kann es kaum erwarten, mit Euch an diesem epischen Silvesterkonzert mitzuwirken und jedem einen sicheren Weg zu geben, 2020 gemeinsam rauszukicken.”

Das Special “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live With Justin Bieber” ist Justin Biebers erste eigene Live-Show seit 2017. Damals war der kanadische Star mit seiner “Purpose World Tour” unterwegs. Gegen eine Gebühr können die Fans den Stream am Silvesterabend verfolgen.

Silvester mit Justin Bieber? Pustekuchen!

Fans in den USA können sich am Donnerstag, den 31. Dezember ab 19.15 Uhr auf „T-Mobile präsentiert Silvester live mit Justin Bieber“ freuen. Klingt super! Aber: In Europa muss man sich deutlich länger gedulden!

Die Show startet am 31. Dezember um 19.15 Uhr Pacific Time an der Westküste der USA und um 22.15 Uhr Eastern Time an der Ostküste der USA. In Deutschland wäre dies also erst am 1. Januar 2021 ab 4.15 Uhr morgens zu sehen.

Knallhart für deutsche Fans, die angesichts mangels Alternativen extra lange durchhalten müssten. Die deutsche Nation ist an diesem Abend nämlich ein Volk von Stubenhockern! Das vor dem Hintergrund pandemiebedingter Aussgangssperren, Party- und Versammlungsverboten!

Tickets zum Preis von 23.99 Euro gibt’s hier!