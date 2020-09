18.09.2020 10:19 Uhr

Justin Bieber: Hier ist das neue Video mit Chance the Rapper

Justin Bieber und Chance The Rapper haben einen gemeinsamen Song aufgenommen. Hier ist das neue Video zu dem Track namens "Holy".

Justin Bieber (26) ist zurück. Auf Instagram kündigte er pünktlich zum Release der Single am 18. September an: “Neue Ära. Neue Single. Es beginnt.” Auch das Video zum Song, der unter der Regie von Colin Tilley entstanden ist, feiert am Freitag Premiere. “Holy” folgt auf “Intentions” aus dem Hitalbum “Changes”, das Platz 1 der Billboard Charts erreicht hat.

Justin Bieber steht vor dem Nichts

Im Musikvideo spielt Justin Bieber einen Bauarbeiter, der völlig unerwartet seinen Job verliert. Mit seiner Freundin, gespielt von Ryan Destiny, steht dieser vor dem Nichts. Zu allem Überfluss verlieren sie dann auch noch ihre Wohnung. Während das Paar bei Nacht ziellos durch die Gegend streift, werden die beiden plötzlich von einem Soldaten eingesammelt, der nach einem Einsatz auf dem Rückweg zu seiner Familie ist.

Mehr zum Thema:

Chance the Rapper nur „Nebendarsteller“

Während Justin Bieber den meisten Teil des Songs einnimmt, spielt Chance the Rapper(27) eine vergleichsweise kleine Rolle. Der Song selbst handelt von der Liebe, die Lyrics dazu sind von daher genauso emotional wie das Video zur Single. Zuletzt war Justin Bieber als Feature-Gast von DJ Khaled zu hören.

Single mit Ariana Grande

Zudem hatte er gemeinsam mit Ariana Grande die Single “Stuck With You”veröffentlicht und die Erlöse gespendet. Justin Bieber zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Im Vergleich zu seiner Rolle im Musikvideo geht es im echten Leben des Sängers also deutlich geordneter zu.

Quelle: instagram.com

So läuft’s privat

Seit 2018 ist der 26-Jährige mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet. Erst am 14. September haben die beiden ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. In letzter Zeit hat der Sänger bereits mehrfach betont, dass er bereit sei, Vater zu werden. Doch auf der anderen Seite möchte der Sänger auch nichts überstürzen. „Ich möchte erst auf Tour gehen, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen“, erklärte er im April gegenüber „Apple“.