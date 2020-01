Justin Bieber: Hier ist der Trailer zu seiner Serie „Seasons“

Popstar Justin Bieber hat pünktlich zum neuen Jahr einen ersten Trailer zu der Youtube-Doku „Seasons“ veröffentlichen lassen. Die Serie läutet seine Rückkehr ins Rampenlicht – und ja: 2020 wird sein Jahr!

2017 hatte Bieber seine kräftezehrende Tour „Purpose“ abgebrochen. Er schien ausgebrannt. In der neuen Doku-Serie „Justin Bieber – Seasons“ zeigt er nun, was seitdem in seinem Leben passiert ist – und es ist nicht wenig! Außerdem gibt es in dem Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die neue Single „Yummy“ und sein erstes Album seit 2015.

Ab dem 27. Januar 2020 steht die zehnteilige Doku zum Abruf bereit. YouTube ist die passende Plattform für ein solches Projekt. All seine Anhänger tummeln sich da. Biebers Aufstieg zum Weltstar begann, als sein langjähriger Manager Scooter Braun 2007 seine Gesangsvideos auf der Website entdeckte.

„Er ist gewachsen“

Der Trailer lenkt das Hauptaugenmerk auch auf Biebers persönliche Kämpfe in den letzten vier Jahren, die schließlich dazu führten, dass er eine Pause von der Musik ankündigte, um „tief verwurzelte Probleme“ anzugehen. Bieber hat kürzlich seinen Kampf gegen die Depression und andere psychische Gesundheitsprobleme öffentlich gemacht, die ihn schließlich dazu veranlassten, den Rest seiner „Purpose“-Tour 2017 abzusagen.

„Er hat eine sehr lange Pause gemacht und in dieser Zeit hat er seine Frau gefunden, er ist sehr gewachsen“, erklärt Braun im Trailer die lange öffentliche Abstinenz. „Und er ist bereit, sich wieder durch Musik auszudrücken.“ Biebers Ehefrau Hailey fügt hinzu: „Es herrscht sehr viel Druck auf ihn, von dem ich glaube, dass viele Menschen den nicht sehen. Die Leute werden vielleicht einen Einblick in seine Welt bekommen, wenn sie sich das anschauen.“

Am Freitag (03. Januar) wird die neue Single „Yummi“ veröffentlicht.