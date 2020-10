13.10.2020 23:10 Uhr

Justin Bieber: Huch, so einsam haben wir ihn ja noch nie gesehen!

Justin Bieber bestätigte, dass er am Freitag (16. Oktober) einen neuen Song veröffentlichen wird.

Der ‚Never Say Never‘-Interpret tat sich für den neuen Song namens ‚Lonely‘ mit dem US-amerikanischen Musikproduzenten und Songwriter Benny Blanco zusammen. Letzterer teilte ein Foto von dem dazugehörigen Musikvideo, auf dem jemand eine jüngere Version von Justin Bieber darstellt. Klein-Justin sitzt da allein backstage in der Maske einer Garderobe für mehrere Künstler.

Knappe Ankündigung

Der Ehemann von Hailey Bieber enthüllte über seinen Account auf Twitter nur wenig: „#Lonely mit @itsbennyblanco Freitag“. Die Bieber-Superfans, die auch als Beliebers bekannt sind, hatten darüber spekuliert, dass Jacob Tremblay in dem Video den jungen Bieber verkörpern könnte. Und der 14-jährige Tremblay heizte das Gerücht weiter an, indem er denselben Tweet wie Justin teilte, der von Benny erneut gepostet wurde.

Quelle: instagram.com

Das ist Benny Blanco

Benny Blanco produzierte Songs für mehrere international bekannte Popstars wie „I Kissed a Girl“ und „Hot N Cold“ für Katy Perry. Für das sechste Album „Circus“ von Britney Spears arbeitete Blanco 2008 sogar als Co-Produzent und Songwriter. Für Stars wie Mike Posner arbeitete er auch als Texter.

Quelle: instagram.com

Die anstehende Veröffentlichung folgt auf Justins Zusammenarbeit mit Chance the Rapper an der Single ‚Holy‘, die im letzten Monat erschien. Für das Musikvideo zu dem Track, in welchem Wilmer Valderrama und Ryan Destiny mit von der Partie sind, führte Colin Tilley Regie. Destiny, die in den Fox-Serien ‚Stars‘ und ‚Grown-ish‘ zu bewundern ist, ist ein ehemaliger Bieber-Megafan. Justins ‚Changes Tour‘-Tournee soll im nächsten Jahr stattfinden.