Justin Bieber kündigt die neue Single „Hold On“ an

02.03.2021 11:14 Uhr

Der kanadische Popstar Justin Bieber veröffentlicht am Freitag seine neue Single "Hold On". Es ist sein erster neuer Song seit über einem Jahr.

Der 27-jährige Sänger feierte am Montag (1. März) seinen Geburtstag und ließ es sich an seinem Ehrentag nicht nehmen, seine neue Single ‚Hold On‘ anzukündigen.

Justin Bieber auf dem Motorrad

In den sozialen Netzwerken postete Justin Bieber, der sich gerade zur Fashion Week in Paris befindet, Bilder vom Cover des Songs – Justin auf einem Motorrad – und einen Link, um sein bald erscheinendes Album ‚Justice‘ vorzubestellen. Unter den Beitrag schrieb er: „Hold On. Freitag.“

Bereits letzte Woche enthüllte der Popstar das Cover seiner geplanten LP, außerdem bestätigte er den Titel und das Veröffentlichungsdatum der Platte.

Neues Album kommt Mitte März

Neben das Bild schrieb er: „JUSTICE das Album 19. März. In einer Zeit, in der so viel falsch läuft auf diesem verletzten Planeten, sehnen wir uns alle nach Heilung und Gerechtigkeit für die Menschheit. Mit diesem Album will ich Menschen Musik geben, die Trost spendet, ich will Songs machen, mit denen sich die Menschen identifizieren können und die sie verbinden, damit sie sich weniger alleine fühlen. Leid, Ungerechtigkeit und Schmerz lassen die Menschen mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zurück.“

2020 kam „Changes“

Justin Bieber veröffentlichte im Januar 2020 die Songs „Yummy“ und „Intentions“ feat. Quavo als Singleauskopplungen sowie „Get Me feat. Kehlani“ als Singleauskopplung aus seinem Album „Changes“, das im Februar desselben Jahres erschien.

Am 26. Februar 2021 kündigte Bieber sein sechstes Studioalbum „Justice“ an. (Bang/KT)

Galerie

Die Alben von Justin Bieber

2009 My World (EP)

2011 Under the Mistletoe

2012 Believe

2015 Purpose

2020 Changes

2021 Justice