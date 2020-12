07.12.2020 21:57 Uhr

Justin Bieber kündigt Silvester-Auftritt an

Justin Bieber hält zum Ende des Jahres eine besondere Überraschung für seine Fans parat: Der Sänger gibt ein Silvester-Konzert.

Seit 2017 stand er nicht mehr für ein Live-Konzert auf der Bühne. Jetzt will der kanadische Sänger Justin Bieber (26, „Changes“) seine Fans mit einem besonderen Auftritt ins neue Jahr schicken. Zu Silvester 2020 wird er ein Livestream-Konzert geben. Das kündigte er unter anderem auf Instagram an.

Streaming-Special

Das Special „T-Mobile Presents New Year’s Eve Live With Justin Bieber“ ist Biebers erstes eigenes Live-Konzert seit der Sänger mit seiner „Purpose World Tour“ von 2016 bis 2017 weltweit zu sehen war. Gemeinsam arbeite man an einigen Überraschungen für das geplante virtuelle Silvester-Konzert, sagte Bieber in einem ersten Statement. Er wolle allen „eine sichere Möglichkeit bieten, 2020 gemeinsam zu verabschieden.“ Gegen eine Gebühr können die Fans den Livestream dann am Silvesterabend verfolgen.

(jom/spot)