Justin Bieber: Neue Single „Get Me“ ist da – Album kommt im Februar

Justin Bieber geht es wieder besser. Seine psychische Gesundheit sowie die Ehe mit Hailey Baldwin sind stabilisiert, nun wagt er sich an sein musikalisches Comeback. So haute er Anfang Januar erst seine neue Single „Yummy“ raus.

Über die sagte er im Gespräch mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres, dass die Nummer von seinem Sexualleben in der Ehe inspiriert sei. Wenn der eheliche Sex so wie „Yummy“ ist, dann dürfte das ganze ziemlich langweilig und austauschbar sein …

Das Jahr des Biebers

Wie dem auch sei, nun legt der Gute nach und veröffentlicht mit „Get Me“ völlig überraschend einen zweiten neuen Song. Dafür hat sich Justin die Unterstützung von US-Sternchen Kehlani geholt. Beide Singles werden auch auf dem kommenden Album „Changes“ vertreten sein, welches pünktlich zum Valentinstag – am 14. Februar – auf den Markt kommt.

„Changes“ ist Biebers fünftes Studioalbum. Das letzte erschien 2015. Das neue Werk sei ganz anders, hatte Bieber bereits verraten. Ab Mai geht er sogar auf fünfmonatige Tour – allerdings erstmal durch die USA und Kanada.

Am Montag war Biebers zehnteilige Dokuserie „Seasons“ gestartet, in der er Einblicke in sein Leben gibt. Jeden Montag und Mittwoch stellt die Videoplattform Youtube eine neue Folge online. (dpa/KT)