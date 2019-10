Justin Bieber: Neues Album noch im Dezember?

Justin Bieber fragte Fans, ob sie sich ein neues Album bereits vor Weihnachten wünschen. Der Sänger nimmt neue Musik auf, die er vorzeitig veröffentlichen wird, wenn er 20 Million Likes für sein Posting auf Instagram bekommt.

In dem Posting auf der Social Media-Plattform erklärte er: „Wenn das 20 Millionen Likes bekommt, wird Justin Bieber vor Weihnachten ein Album veröffentlichen,“ und im Titel kommentierte er: „Teilt es, liked es, postet es in eurer Story, ich muss sehen, ob ihr es haben wollt 😉 ich liebe euch, Leute, freue mich darauf!”

Er hat es nicht eilig

Im März hatte Justin Bieber erzählt, dass er es mit seinem Comeback nicht eilig hatte, weil er sich die Zeit nehmen wollte, etwas zu kreieren, auf das er stolz sein kann. Auf dem Account einer seiner Social Media-Plattformen enthüllte er:

„Ich habe viele Nachrichten gelesen, die sagen, dass ihr ein Album haben wollt. Ich merkte, dass ich mein ganzes Leben als Teenager und in meinen frühen Zwanzigern tourte und wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, war ich auf der letzten Tournee unglücklich und das verdiene ich nicht und ihr auch nicht, ihr zahlt Geld, um zu meinen Shows zu kommen und Spaß bei einem Konzert zu haben und ich war emotional nicht dazu in der Lage, euch das am Ende der Tournee zu bieten. Ich werde so schnell wie möglich mit einem großartigen Album zurückkommen.“