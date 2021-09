„Justin Bieber: Our World“: Neue Dokumentation erscheint im Oktober

Ab Oktober gibt es den Sänger in "Justin Bieber: Our World" zu sehen. (wue/spot)

07.09.2021 20:50 Uhr

Bereits in wenigen Wochen soll eine neue Doku über Justin Bieber erscheinen. Der Film nimmt Fans mit auf die Bühne und zeigt Einblicke in das Leben des Stars.

Im Oktober soll eine neue Dokumentation über Justin Bieber (27) veröffentlicht werden. Wie die Amazon Studios am 7. September bekannt gegeben haben, wird „Justin Bieber: Our World“ von Michael D. Ratner weltweit am 8. Oktober auf Amazon Prime Video veröffentlicht.

Der Film soll Fans mit hinter die Kulissen des ersten Konzerts Biebers nach einer dreijährigen Pause nehmen.

Auch private Einblicke

Zum Jahreswechsel spielte Bieber erstmals wieder eine Show, die per Livestream übertragen wurde. Die Doku soll zwar unter anderem die Vorbereitungen und Proben zeigen, in einer Pressemitteilung ist aber auch davon die Rede, dass die Doku Fans mit auf die Bühne nimmt sowie „emotionale und aufschlussreiche Einblicke in das Leben des globalen Superstars“ geboten werden sollen.

Hintergrund: Nach einer dreijährigen Pause lieferte Bieber eine elektrisierende Show auf dem Dach des Beverly Hilton Hotels in Los Angeles für 240 geladene Gäste und Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die per Livestream zuschauten.

So sollen auch private Momente des Sängers mit seiner Ehefrau Hailey (24), die seit 2018 verheiratet sind, gezeigt werden. Diese Szenen wurden offenbar teils von Bieber selbst gedreht. Der 27-Jährige wirkte bei dem Film auch als Executive Producer mit.