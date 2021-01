01.01.2021 10:57 Uhr

Justin Bieber steigt in den Ring: Das hier ist das Video „Anyone“!

Besser kann man 2021 eigentlich nicht beginnen: Justin Bieber veröffentlichte mit Super-Producer und Songwriter Andrew Watt nun zusammen den emotionalen Song „Anyone“. Das Video dazu entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Colin Tilley.

Justin Bieber äußerte sich über den neuen Song, den er in seinem Silvester-Online-Konzert erstmalig präsentierte.

Er sagte dazu: „Ich kann mir keinen besseren Weg wünschen, mich von 2020 zu verabschieden und 2021 zu begrüßen als mit meinen Fans auf der ganzen Welt zu feiern und meine neue Musik mit ihnen zu teilen. Musik hat uns in diesem schwierigen Jahr so viel gegeben und für mich persönlich war sie die größte Unterstützung. „Anyone“ ist so ein spezieller, hoffnungsvoller Song. Er ist hoffentlich der erste Akkord für ein besseres Jahr voller Hoffnung und Möglichkeiten.“

Erfolgreiches 2020

Das letzte Jahr wurde mit den drei Smash-Singles „Holy“, „Lonely“ und „Monster“ abgeschlossen. Sie haben den Status Justin Biebers als erfolgreichsten Künstler weltweit noch untermauert: #1 Künstler auf Youtube mit 60 Millionen Abonnenten, #2 Künstler auf spotify global mit 75 Millionen Zuhörern, drei Grammy Nominierungen und ein American Music Award 2020 für sein Album „Changes“. Im Laufe seiner Karriere gelang es Justin Bieber über 50 Milliarden Streams weltweit zu generieren. Sein Album „Purpose“ hat sich weltweit über 21 Millionen Mal verkauft.

Übrigens: Innerhalb von vier Stunden hatte das neue Bieber-Video über eine Million Aufrufe.