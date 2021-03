Justin Bieber verkauft mit dem neuen Album Musik, „die Trost spendet“

Justin Bieber verkauft mit dem neuen Album Musik, "die Trost spendet"

17.03.2021 22:45 Uhr

Der kanadische Superstar Justin Bieber veröffentlicht am Freitag sein sechstes Studioalbum „Justice“.

Mit bereits im Vorfeld veröffentlichten Superhits wie „Holy“ ft. Chance the Rapper, „Lonely“ ft. Benny Blanco und „Anyone“ sowie vielen brandneuen Songs enthält das Album emotionale und unverwechselbare Stücke, die durch Justin Biebers unverkennbares Songwriting eine intime Seite des Künstlers offenbaren und allen Fans als emotionale Stützen dienen soll.

Dazu sagte der 27-Jährige: „Mein Ziel bei diesem Album ist es, Musik zu machen, die Trost spendet. Ich möchte Songs machen, mit denen sich die Leute identifizieren können und mit denen sie sich weniger allein fühlen.“

Eine einzigartige Karriere

Justin Bieber erreichte bis heute Erfolge, von denen andere nur träumen können: Neben zahlreichen Charthits, Platinauszeichnungen und Awards erreichte sein Livestream-Konzert am Neujahrestag 2021 mehr als 1,2 Millionen virtuelle Zuschauer. Ein darauffolgendes Online-Event im Februar 2021 war mit unglaublichen 4,2 Millionen virtuellen Zuschauern das nächste rekordverdächtige Streaming-Konzert des Künstlers.

Mit „Justice“ erscheint nun das nächste, lang erwartete Album des Kanadiers.

Tracklist „Justice“

1. 2 Much

2. Deserve You

3. As I Am (feat. Khaled)

4. Off My Face

5. Holy (feat. Chance The Rapper)

6. Unstable (feat. Kid Laroi)

7. MLK Interlude

8. Die For You (feat. Dominic Fike)

9. Hold On

10. Somebody

11. Ghost

12. Peaches (feat.Giveon and Daniel Caesar)

13. Love You Different (feat. BEAM)

14. Loved By You (feat. Burna Boy)

15. Anyone

16. Lonely (feat. Benny Blanco)