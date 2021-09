Justin Bieber zum ersten Mal nach sechs Jahren auf der MTV-Bühne

02.09.2021 18:08 Uhr

Justin Bieber wird zum ersten Mal seit sechs Jahren auf die MTV VMAs-Bühne zurückkehren. Das letzte Mal, dass der 27-jährige Sänger bei der ikonischen Award-Show performte, war 2015, als er seinen beliebten Hit "What Do You Mean?" sang.

In diesem Jahr führt der Pop-Megastar Justin Bieber die Nominierungen bei der bevorstehenden Zeremonie mit sieben möglichen Awards an. Darunter sind auch drei Nominierungen in den Top-Kategorien „Video des Jahres“, „Künstler des Jahres“ und „Bester Pop“.

Megan Thee Stallion die am zweithäufigsten nominierte Künstlerin

Der Sänger spielt die Hauptrollen im Musikvideo zum Track „Popstar“ von DJ Khaled und Drake, der für „Video des Jahres“ und „Beste Regie“ nominiert ist, während „Peaches“ – mit Daniel Caesar und Giveon – für die „Beste Zusammenarbeit“, „Bester Pop“ und „Bester Schnitt“ nominiert ist.

Justins letzte Nominierung ist in der Kategorie „Beste Kamera“, wo „Holy“ – sein Track mit Chance The Rapper – gewinnen könnte.

Megan Thee Stallion ist die am zweithäufigsten nominierte Künstlerin mit sechs möglichen Awards, von denen viele von ihrem und Cardi Bs Hit ‚WAP‘ stammen, der für ‚Video des Jahres‘, ‚Song des Jahres‘, ‚Beste Zusammenarbeit‘ und ‚Bester Hip-Hop‘ nominiert ist.