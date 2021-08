Kanye West ändert Songtext über Kim Kardashian

08.08.2021 21:30 Uhr

Sind diese neuen Songzeilen ein Versuch von Kanye West die Liebe seiner Ex Kim Kardashian zurückzugewinnen?

Der große Sturm nach der Trennung bei Kanye West (44) und Kim Kardashian (40) scheint vorüber gezogen zu sein. Es macht sogar den Anschein, als ob sich die beiden Mega-Promis wieder näher kommen.

Bei seiner zweiten Listening-Party für sein kommendes Album „Donda“ änderte der Rapper jetzt die Lyrics in zwei Songs bezüglich seiner Ex-Ehefrau – in nettere Worte!

„ Love Unconditionally “

Kanye West hat sein neues Album „Donda“ zwar noch nicht veröffentlicht, nichtsdestotrotz bemerkten die Fans, dass der Musiker einige Texte über Kim Kardashian abgeändert hat. Konkret geht es unter anderem um den Track „Love Unconditionally“ .

Der Song, welcher von der Ich-Darstellerin und dem Ende ihrer Ehe mit dem Musiker zu handeln scheint, ging im Original folgendermaßen:

„I’m losing my family / I’m losing my family / I’m losing my family/ …/ She’s screaming at me / ‘Honey, why could you leave?’” („Ich verliere meine Familie. Sie schreit mich an: Schatz, wie kannst du uns verlassen?“)

Jetzt rappte Kanye West aber: „I’m losing all my family / Darling, come back to me.” („Ich verliere meine ganze Familie./Schatz, komm zurück zu mir.“)

Hommage an Mama Donda

Die gesamte zehnte LP des Grammy-Gewinners ist eine Hommage an dessen verstorbene Mutter Donda. So beginnt auch der Song „Love Unconditionally“ mit ihrer Stimme, ihren Ansichten und Ratschlägen.

Am Anfang des Lieds hört man sie sagen: „Zwei Lektionen, die er an seine Kinder weitergegeben hat. Die Erste ist, dass man, egal was passiert, seine Familie nie im Stich lässt. Die Zweite war, dass man, egal was passiert, bedingungslos liebt.“

„ Lord I Need You “

Neben „Love Unconditionally“ lässt ein weiterer Song auf ein Liebes-Comeback vom Kimye hoffen. In einem Tack namens „Lord I Need You“, welcher sich wahrscheinlich auch auf seine Scheidung bezieht, heißt es: „Time and space is a luxury / But you came here to show that you’re still in love with me,” ( „Zeit und Raum sind ein Luxus / Aber du bist hierher gekommen, um zu zeigen, dass du mich immer noch liebst“)

Man kann nur vermuten, dass der Rapper damit seine ehemalige Lebensgefährtin meint, welche sich die Zeit nahm, beide bisherigen Listening-Partys zu besuchen.

Wann kommt Donda endlich?

In welcher Version die Songs dann auf dem Album landen, erfährt die Welt am … wenn, das jemand wüsste. Seit Monaten warten die Fans vergeblich darauf, dass das zehnte Studioalbum von Kanye West endlich offiziell erscheint.

Aber der Skandal-Musiker lässt sich nicht unter Druck setzen. Nicht einmal sein Label soll die geringste Ahnung, wann „Donda“ denn nun endlich rauskommt. Es könnte morgen sein oder auch in sechs Monaten.

Von den Listening-Partys in Atlanta weiß man bisher nur sicher, dass die Platte Features von Superstars wie Playboi Carti (24), Pusha T (44), Young Thug (29), Travis Scott (30), Jay-Z (51), Lil Baby (26) und The Weeknd (31) enthält.