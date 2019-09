Kanye-West-Album kommt am Sonntag

Kim Kardashian (38) hat es verraten: Das neue Kanye West-Album „Jesus is King“ wird am Sonntag erscheinen. Eigentlich kommen alle neuen Singles und Alben am Freitag auf den Markt. Dementsprechend wütend und enttäuscht waren die Fans von Kanye West (40) als sein für den 27. September angekündigtes Album gestern am besagten Tag zu finden war.

Nun gab seine Ehefrau Kim Kardashian aber Entwarnung. Via Instagram-Story ließ sie die Fans wissen, dass sie sich nicht mehr lange gedulden müssen: „Kanye veranstaltet eine Listening-Session am Samstag in Chicago, dann am Sonntag eine in New York. Das Album erscheint am Sonntag. Es müssen nur noch ein paar kleine Feinschliffe vorgenommen werden.“

Quelle: twitter.com



Alles nur PR?

Haben uns Kim und Kanye mit ihrer „Verspätung“ an der Nase herum geführt? Es könnte gut sein, denn in der Frage, wie man am Besten mediale Aufmerksamkeit kreiert, beweist sich insbesondere Kim Kardashian immer wieder als Meisterin.

Seitdem Nicht-Release am Freitag fütterte sie die Fans ihres Mannes konstant mit kleinen Bissen an Information. So tweete sie zum Beispiel am Freitagabend eine handgeschriebene Tracklist von „Jesus is King“. Die LP besteht aus insgesamt zehn Songs und dauert 35 Minuten.

Quelle: twitter.com



IMAX-Movie im Oktober

In ihren Instagram-Storys ließ Kim Kardashian aber noch eine weitere Bombe platzen. Kanye West bringt einen dokumentarischen Kinofilm heraus. Bei Listening-Event in Detroit zeigte er erste Szenen aus seinem IMAX-Movie „Jesus is Lord“.

Wir sind gespannt, ob der neu-erwachte Sonntagsgottesdient-Hobby-Pastor Kanye West es wirklich schaffen wird, Religion cool zu machen.

Immerhin besuchten Brad Pitt (55) und Justin Bieber (25) seine musikalischen Gottesdienste schon des Öfteren. Steht demnächst auch eine Audienz beim Medien-Papst Franziskus (82) an? Kanye West wäre bei Weitem nicht der erste Prominente, der dem Papst einen Besuch abstatten darf.