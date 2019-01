Kanye West: Das neue Album ist in der Mache

Montag, 7. Januar 2019 17:35 Uhr

Rapper Kanye West (41) steht wieder selbst im Studio. Mit am Start sollen laut “TMZ” auch Lil Wayne (36), Timbaland (46), 2 Chainz (41) und das Hip-Hop-Trio Migos sein. Außerdem stehen angeblich auch Kooperationen mit den den Aufsteigern Tee Grizzley (24) und YNW Melly (19) an.

Nachdem er letztes Jahr fünf Alben herausbrachte, steht er auch dieses Jahr nicht still. Kanye gibt weiterhin Gas und, wie man gelernt hat, spricht das nicht gegen den Erfolg. Mit der Produktion des neuen Albums soll sich übrigens auch die über 12 Mio. Euro teure Eigentumswohnung am South Beach rechtfertigen, mit welchem er Ehefrau Kim Kardashian (38) kürzlich überraschte.

Quelle: instagram.com

Kanye hat viel vor

Das Power-Paar soll nämlich beschlossen haben zwischen Los Angeles und Miami zu pendeln. Dafür bietet sich das luxuriöse Apartment im „Billionaire Beach Bunker” hervorragend an. Eine kleine Pause gönnte sich Kanye am Freitag: Nachdem er ordentlich mit Timbaland und Weezy Beats produziert hatte, gönnte er sich ein bisschen Freizeit. Gemeinsam mit Kim sah er vom Balkon aus in die Sterne.

Wann das neue Album veröffentlicht werden soll, ist bisher nicht bekannt.