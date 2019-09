Kanye West kündigt neues Album an und das sind die ersten Details

Kanye Wests Album kommt am 27. September auf den Markt. Der Rapper bestätigte nun das Veröffentlichungsdatum seines neuen Albums mit dem Titel ‚Jesus Is King‘, welches am 27. September heraus kommen soll.

Schon letzte Woche postete Kanyes Ehefrau Kim Kardashian ein Foto auf Social Media, auf dem eine Tracklist zu sehen war, der Titel sowie das Veröffentlichungsdatum. Der Musiker selbst postete nun dasselbe Bild auf seiner Webseite kanyewest.com.

Quelle: instagram.com

Darum will er Dua Lipa

Die darauf abgebildete Trackliste umfasst Songs wie ‚Garden‘, ‚God Is‘, ‚Baptised‘, ‚Hands On‘, ‚Water‘ und ‚Sweet Jesus‘. Sein bislang letztes und achtes Album brachte der 42-Jährige im Juni 2018 unter dem Titel ‚Ye‘ heraus.

Nur drei Monate später gab er bekannt, dass seine nächste Platte unter dem Namen ‚Yandhi‘ laufen soll, ein Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht genannt. Im März dieses Jahres ließ Kanye dann verlauten, er liebäugele mit einer Kollaboration mit Dua Lipa für seine neue LP.

Ein Insider sagte zu dieser Zeit gegenüber ‚The Sun‘: „Kanye ist sehr beeindruckt von Duas Stimme und er weiß, dass sie momentan ziemlich beliebt ist im Business. Er traf sie im Gottesdienst, den er jeden Sonntag in L.A. hält und hofft nun, sie an Bord zu bekommen.“