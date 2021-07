Kanye West : Hallen-Luft von der Album-Premiere bei Ebay angeboten

Kanye West: Für so viel Geld kann man seine LUFT kaufen

26.07.2021 15:30 Uhr

Rapper Kanye West moderierte kürzlich die Preview auf sein kommendes Album ‚Donda‘ im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta – ein Fan, der anwesend war, behauptet nun, eine Tüte voller Sauerstoff von dem Event für stolze 3.330 US-Dollar bei eBay zu verkaufen.

In einer Auflistung des eBay-Nutzers imacanon16canz, der ausschließlich positives Feedback hat, heißt es: „Tüte voller Luft vom DONDA Drop LAST ONE OFFICIAL Kanye West – Mercedes-Benz Stadium.“ Das Angebot kommt außerdem mit dem typischen Haftungsausschluss, dass der Verkäufer keine Rücksendungen akzeptiere.

Jay-Z als große Überraschung

Doch auch musikalisch brachte die Veranstaltung einige spannende Überraschungen mit sich: Auf der Albumvorschau-Party wurde nämlich unter anderem enthüllt, dass Rap-Ikone Jay-Z auf dem neuen Album erscheint. Es ist die erste Zusammenarbeit mit Kanye West seit Drakes Track ‚Pop Style‘ aus dem Jahr 2016.

Diese Rapper sind ebenfalls auf dem Album vertreten

Playboi Carti und Roddi Ricch erscheinen auch auf verschiedenen Songs auf der Platte. Carti war zu hören, wie er über einen Uptempo-Beat rappte, bevor Kanye den Gesang übernahm, während Roddi auf einem Piano-geführten Track erscheint. Auch Künstler wie der verstorbene Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby und Lil Durk sind alle auf verschiedenen Tracks auf dem mit Spannung erwarteten Album zu hören. (Bang)