Katie Melua spricht über ihr neues Album

Katie Melua wird ihr neues Album im Herbst veröffentlichen. Ihr letztes Studioalbum "In Winter" liegt mittlerweile schon über zwei Jahre zurück. Doch nun steckt sein Nachfolger bereits in den Startlöchern! Am 16. Oktober wird die Sängerin neues Werk "Album No. 8" veröffentlichen.

Über ihre neue Musik

Die erste Single daraus „A Love Like That“. Im Interview mit „networking Media“ erklärte Melua darüber: „Dieses Lied stellt die essentielle, zeitlose Frage nach verrückter Liebe: ‚Wie gelingt es, dass so eine Liebe anhält?‘ Doch bevor es um die Liebe zwischen einem Paar ging, drehte sich der Song um meine Beziehung zur Arbeit und der Ausdauer, die erforderlich war, um weiterhin Künstlerin in der Musikindustrie zu sein.“

Und weiter: „Erst nachdem mein Co-Komponist Sam Dixon und ich unsere Session abgeschlossen hatten, zog ich mich für drei Wochen in ein Cottage in den Cotswolds zurück, um mit den Texten des Songs zu ringen. ‚A Love Like That‘ setzt eine Erzählung fort, die sich über das neue Album erstreckt. Und im Kontext der Liebe geht es darum, den Mut zu haben, offen und frei zu sprechen.“