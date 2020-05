Katy Perry bringt trotz Baby und Corona neues Album raus

Katy Perry wird ihr brandneues Album trotz des Lockdowns noch in diesem Jahr veröffentlichen. Die Sängerin, die derzeit ihr erstes Baby mit ihrem Verlobten Orlando Bloom erwartet, wird sich trotz des Coronavirus nicht vom Veröffentlichen neuer Musik abhalten lassen.

In einem Interview auf Facebook Live erklärte die Schönheit: „Man muss auf jeden Fall kreativ bleiben. Wisst ihr, in Kalifornien wird es viele Regeln geben und Richtlinien, wie man Dinge zu machen hat – wir werden nicht einfach so zur Normalität zurückkehren.“

Macht sie gemeinsame Sache mit Taylor Swift?

Und weiter erklärte sie: „In diesem Jahr werde ich eine Platte herausbringen, in Quarantäne oder nicht, weil wir es dem Coronavirus nicht erlauben werden, uns vom Tanzen abzuhalten, sogar dann nicht, wenn wir in unseren Häusern tanzen.“

Die „California Gurls“-Sängerin enthüllte, dass ihre neuen Songs „hilfreich und mutmachend und hoffnungsvoll und fröhlich sein werden.“ Die Verlobte von Orlando Bloom wird ihre neue Single „Daisies“ in dieser Woche auf den Markt bringen und verkündete in der letzten Woche auf ihrem Instagram-Account:“Die erste Single von #KP5 heißt #DAISIES und erscheint am 15. MAI 2020.”

Quelle: instagram.com

Unter den Fans von Katy und Taylor Swift, die auch als KatyCats und Swifties bekannt sind, gibt es Gerüchte, dass sich die Künstlerinnen für Katys brandneue „Daisies“-Single zusammengetan haben.

Nachdem die „I Kissed A Girl“-Musikerin auf ihrem Social Media-Kanal Illustrationen für das neue Lied veröffentlichte, postete Taylor auf ihren Plattformen einen Schnappschuss von sich, auf dem sie einen Pullover mit Gänseblümchen anhat – Daisies heißt auf Deutsch: Gänseblümchen. (Bang)

Quelle: instagram.com