Katy Perry: Das hier ist ihr Weihnachtssong!

Donnerstag, 15. November 2018 15:14 Uhr

Katy Perry hat einen Weihnachtssong herausgebracht. Die 34-Jährige veröffentlichte heute den Song ‚Cozy Little Christmas‘ auf Amazon Music, für ihre Fans, die schon jetzt in die richtige Weihnachtsstimmung eintauchen wollen.

Auf Twitter schrieb die Sängerin: „Für all meine Freunde, die heimlich schon jetzt ihre Weihnachtsbäume kaufen: ÜBERRASCHUNG! Weihnachten kommt dieses Jahr früher. Hört euch jetzt meinen neuen Song #CozyLittleChristmas nur auf @AmazonMusic an! http://katy.to/CozyLittleChristmas“ Die ‚Fireworks‘-Interpretin deutet in dem Song an, dass sie gerne ein gemütliches Weihnachten mit ihrem Freund Orlando Bloom hätte.

Weihnachten mit Orlando

Katy war bereits 2016 für einige Zeit mit dem Schauspieler zusammen und aktuell lassen die beiden Stars ihre Liebe zueinander wieder aufleben und könnten offenbar kaum glücklicher miteinander sein. Das verdeutlichen auch die weihnachtlichen Songzeilen. „Ich brauche keine Diamanten, keine glitzernden Dinge. Denn du kannst dieses Gefühl nicht kaufen“, heißt es in dem Lied. „Nichts entzündet mein Feuer oder packt mich ein wie du es tust, Baby. Ich will nur ein gemütliches, ein gemütliches kleines Weihnachten, hier mit dir.“