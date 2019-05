Katy Perry: Das ist ihr neues Video „Never Really Over“

Freitag, 31. Mai 2019 08:22 Uhr

US-Popstar Katy Perry hat nun – wie angekündigt – einen brandneuen Song namens „Never Really Over“ zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht.

Zu dem neuen Titel sagte die 34-Jährige in einer Pressemitteilung: „Ich habe an diesem Song gearbeitet, als ich auf Tour war, aber ich mache das ja nicht wirklich. Er wurde von Zedd produziert. Ich habe ihm das Lied gebracht und er sagte ‚wow, das klingt erstaunlich‘. Insbesondere die Worte in dem zweiten Vers, den ich so mag, sind: „Ich denke, ich sollte versuchen, zur Therapie zu gehen, um dich aus meinem Hirn herauszuholen. Ich kann nicht einmal ins Internet gehen, ohne auch nur deinen Namen zu überprüfen.“

Innerhalb von zwei Stunden hat das Video schon 500.000 Aufrufe.

Zweite Kollabo mit Zedd

Schon Anfang des Jahres hat sich Katy mit Zedd für den gemeinsamen Track „365“ zusammengetan, der ein futuristisches, von Warren Fu inszeniertes Video erhielt. Der Entstehungsprozess des Dance-Pop-Hits reicht zurück bis zum August des vergangenen Jahres 2018, als Zedd Katy Perry bei ihren “Witness Tour”-Terminen in Australien und Neuseeland begleitete.

Katys letztes Studioalbum war 2017’s „Witness“.