Katy Perry: Das ist ihr Pokemon-Video "Electric"

14.05.2021 11:45 Uhr

Nachdem Katy Perry im vergangen Sommer ihr sechstes Studioalbum „Smile“ veröffentlicht hat, erscheint ihr neues Song in Kooperation mit einem besonderen Partner: Pikachu und der Pokémon-Company.

Die japanische Kult-Franchise feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum und wird im Herbst ein eigenes Album rausbringen.

Hier wird u.a. die zuvor veröffentlichte Kollaboration mit Post Melone in Form des Songs „Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version)“ zu hören sein, sowie die neue Auskopplung mit Katy Perry.

Katy Perry freute sich über die Einladung

Für Katy, die seit ihren frühen Schulzeiten ein Fan der Franchise ist, war die Teilnahme am Pokémon-Soundtrack offensichtlich keine schwere Entscheidung. „Als ich in Japan das Pokémon Café besuchte, wurde ich so nostalgisch. Es brachte mich zurück in meine Teenie-Zeit. Es hat mich wahnsinnig gefreut, als ich den Anruf bekam mit Post Malone und J Balvin an der Feier zum 25-jährigen Jubiläum teilzunehmen.“

Katy Perry über den putzigen Clip „Electric“

Über das kuriose Video samt standesgemäßen Gastauftritt von Pikachu sagt sie: „Die Themen des Songs – Belastbarkeit und Anzünden deines inneren Lichts – haben mein Leben geleitet und auch die Geschichte und die Charaktere von Pokémon parallelisiert. Pikachu ist die weiterentwickelte Form von Pichu. Im Video seht ihr die jüngere Version von mir mit Pichu und mir in der heutigen Zeit mit Pikachu. Wir entwickeln uns beide weiter und behalten dennoch ein Gefühl von Verspieltheit.“

Das Video könnt ihr euch hier oben anschauen. Seit der Veröffentlichung von vor 5 Stunden hatte der Clip schon schnell über 640.000 Aufrufe.