Katy Perry: Erste Show als Schwangere – das Video

Katy Perry feierte am Freitag Premiere ihres neuen Songs „Daisies“ und stellte sich am Wochenende hochschwanger nun auf die Bühne.

Sängerin Katy Perry erwartet mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) das erste gemeinsame Kind. Bei dem Finale der amerikanischen Castingshow „American Idol“, bei der sie selbst in der Jury sitzt, performte die 35-Jährige nun ihren neuen Song „Daisies“ und zeigte ihre runde Kugel.

Quelle: instagram.com

Perry in pinker Papiertüte

Die Schwangerschaft hindert die Katy Perry (35) nicht daran, ihre neue Musik zu zelebrieren. Am Sonntag stand sie dann während der finalen Castingshow von „America Idol“ barfuß in einem weiten, pinken Gewand auf der Bühne und performte ihren Song „Daisies“. Dabei stolperte die Blondine so kreuz und quer durch eine sich immer wieder verändernde Bühnenanimation. Das einzige Bühnenrequisit ist ein gelber Stuhl auf dem die „Never Really Over“-Interpretin anfangs saß und um den sie in den drei Minuten herumtänzelte.

Den Babybauch kaschiert das eher grässlich anzusehende Kleid ganz gut, weshalb man ihre Rundungen nicht sonderlich ausmachen kann. Die Sängerin hatte vermutlich keine Lust sich in ein enges Kleid und hohe Schuhe zu pressen, was verständlich ist. Das ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass dieses Kleid einfach aussieht, wie eine übergröße pinke Papiertüte. Nu gut, dass die Schwangerschaft ihr Gesangstalent noch nicht in Mitleidenschaft gezogen hat.