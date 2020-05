Katy Perry hat ihre Fans mit neuem Song „Daises“ hinters Licht geführt?

Katy Perry hofft, dass ihre neue „Daises“-Single ein „Soundtrack“ dafür sein wird, „seinen Träumen nachzugehen“. Die 35-Jährige hat die Hauptsingle ihres brandneuen „KP5“-Albums veröffentlicht und verriet, dass der Songtext des Tracks wegen der Coronavirus-Pandemie „eine neue Bedeutung“ für sie bekam.

Die Schönheit teilte auf ihrer Social Media-Plattform einen kurzen Einblick in das Musikvideo, in dem sie stolz ihren Babybauch in einem weißen Sommerkleid zeigt.

Hat sie alle hinters Licht geführt?

Katy erklärte auf ihrem Instagram-Account: „Ich schrieb diesen Song vor einigen Monaten als Erinnerung daran, sich selbst treu zu bleiben, egal, was andere darüber denken könnten. Vor kurzem hat er für mich eine neue Bedeutung angenommen, im Lichte dessen, was die ganze Welt derzeit durchmacht.“

Und weiter: „Ich hoffe, dass es der Soundtrack dazu sein wird, jetzt euren Träumen zu folgen… Insbesondere denen, die auf der Strecke liegen geblieben sind.”

Katy, die ihr erstes Baby mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Orlando Bloom, erwartet, hatte zusammen mit Taylor Swift angedeutet, dass das Lied und das Musikvideo einen Auftritt von Taylor beinhalten könnte, was sich bei der Erscheinung des neuen Songs jedoch nicht bewahrheitete. (Bang)