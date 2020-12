21.12.2020 17:01 Uhr

Katy Perry: Hier rettet sie mit Zooey Deschanel die Welt

Denn nicht etwa Katy Perry spielt die Hauptrolle in ihrem Musikvideo, sondern Schauspielerin Zooey Deschanel („New Girl„, „500 Days of Summer“, „Almost Famous“). Katy und Zooey gelten als Celebrity-Doppelgängerinnen, ein Running Gag, der auch im Musikvideo zu „Not The End Of The World“ aufgegriffen wird.

Ein Hollywood-Running-Gag

Im Clip möchten Aliens Katy vor dem Untergang der Welt retten, entführen stattdessen aber fälschlicherweise Zooey Deschanel, die nun als Katy Perry-Double die Welt vor dem sicheren Untergang retten muss. Ob ihr das gelingt?

Katy Perry hat Ende August ihr fünftes Studioalbum „Smile“ veröffentlicht, im selben Monat kam auch die gemeinsame Tochter Daisy Dove, die sie mit Orlando Bloom hat, zur Welt. Produziert wurde das Album von The Monsters & Strangerz, dem Produzententeam, das unter anderem auch schon mit Künstler*innen wie Zedd, Halsey und Maroon 5 zusammengearbeitet hat.

Eine harte Zeit

Neben den Singles „Smile“ und „What Makes A Woman“ sind auch die bereits veröffentlichten Songs „Daisies“, „Never Really Over“ und „Harleys in Hawaii“ auf Katys neuem Album zu hören sein, das insgesamt 12 Songs vereint und sehr persönlich klingt, weil Katy ganz offen Probleme und Zweifel anspricht, mit denen sie in den letzten Jahren zu kämpfen hatte.

Aktuell ist sie Teil der Coca-Cola Kampagne „Offen fürs Neue“ und macht uns mit ihrem Hit-Remix „Resilient“ („Belastbar“) Mut in der Krise. Und das sehr glaubwürdig, schließlich kennt sie sich als Superstar und frischgebackene Mutter mit Belastbarkeit nur zu gut aus. Im Interview verrät sie, wie sie es schafft die Balance zwischen Muttersein und ihrer Arbeit als Künstlerin zu halten – und auch noch Zeit für ihren Verlobten Orlando Bloom (43) und Pudel Nugget zu haben.

„Wir brauchen Träume, um jeden Morgen aufzustehen“

Mit Ihrem Song „Resilient“ sprechen Sie die Menschen als Gemeinschaft an und spenden Hoffnung. Wie wichtig war Ihnen diese positive Botschaft?

Katy Perry: Wir brauchen Träume, um jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen. In der Pandemie musste sich jeder neu strukturieren und organisieren. Für jeden ist es auf eine andere Art und Weise herausfordernd. Uns fehlt es, ganz einfache, menschliche Grundbedürfnisse stillen zu können und wir suchen nach Dingen, auf die wir uns stützen können. Ich glaube immer und Hoffnung, Liebe und Licht kommen niemals aus der Mode – derzeit liegen sie voll im Trend. (Spot/KT)