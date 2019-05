Katy Perry wird nicht auf Tournee gehen

Freitag, 31. Mai 2019 17:51 Uhr

Katy Perry (34) möchte sich voll und ganz auf das Herausbringen neuer Musik konzentrieren, anstatt sich gleichzeitig nach der Planung für die Welttournee zu richten. Die Sängerin veröffentlichte diese Woche ihren neuen Song, der das erste Soloprojekt seit ihres ‚Witness‘-Albums von 2017 ist.

Katy Perry gab bekannt, dass sie derzeit keine Welttournee planen würde, weil immer eine der beiden Sachen zu kurz kommt, wenn sie an beiden Elementen ihres Jobs parallel arbeitet. Der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung erzählte sie: „Derzeit möchte ich nicht auf Tour gehen. Wenn ich toure, kann ich kein Album aufnehmen, weil dann immer eine Sache zu kurz kommt.“

Über die Veränderungen der Musikindustrie

Die 34-Jährige fügte hinzu, dass sich die Musikindustrie innerhalb der letzten elf Jahre sehr verändert hätte und diese eine ganz andere sei, als zu dem Zeitpunkt im Jahr 2008, an dem ihr erstes Album ‚One Of The Boys‘ herauskam. Die ‚I Kissed A Girl‘-Sängerin enthüllte:

„Es hat sich einfach so viel verändert, 2008 war eine andere Phase und jetzt haben wir 2019, wo wieder alles neu ist. Man muss sich halt ständig neu vernetzen und neu lernen. Als großer Musikfan und Beobachter der Branche würde ich sagen, dass es weniger neue Persönlichkeiten zu bewundern gibt. Es gibt eine Menge neuer Songs, jedoch nur sehr wenig authentische Persönlichkeiten und Charaktere.”