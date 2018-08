Kay One: Das ist sein neuster Hit „Es tut mir leid“

Freitag, 31. August 2018 13:49 Uhr

Mit seinen letzten vier Singles „Louis Louis“, „Senorita“, „Netflix & Chill” und „Dom Perignon“ erreichte Kay One insgesamt fast 100 Millionen Streams auf den Streamingportalen und unglaubliche 184 Millionen Videoaufrufe. Davon können deutsche Künstler nur träumen.

Nun meldet sich Kay One mit der fünften Hitsingle „Es tut mir leid“ aus seinem neuen Album „Makers Gonna Make“ zurück. In dem von Stard Ova produzierten Song setzt er sich offen mit allgemeinen, sowie den eigenen Problemen heutiger Beziehungen auseinander. Von Eifersucht, Tücken, der eigenen Verschwiegenheit und fehlender Vertrauensbasis geprägt, entsteht eine Blaupause, mit der sich jeder identifizieren kann.

Album kommt nächste Woche

Durch klassische Klavierklänge und eine mehr als eingängige Hook liefert Kay One erneut gewohnt gute Qualität und zeigt uns eine Wahrheit fernab von Partys und Jetsetlife auf. Die Single „Es Tut Mir Leid“ erscheint heute. Das dazugehörige, lang erwartete Album „Makers Gonna Make“ erscheint am 07. September 2018 auf dem Label Prince Kay One GmbH/Embassy of Music.