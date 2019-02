Kehlani: Hier ist ihr lang erwartetes Mixtape

Mittwoch, 27. Februar 2019 21:55 Uhr

Kehlani hat ihr sehnlich erwartetes neues Mixtape „While we wait“ veröffentlicht, auf dem Ty Dolla $ign, Dom Kennedy, 6lack und Musiq Soulchild als Gäste mitwirken.

Das Tape folgt auf die vorab veröffentlichten, hochgelobten Tracks „Nunya” ft. Dom Kennedy und „Nights Like This” ft. Ty Dolla $ign, die beide von Musikvideos begleitet wurden.

Das futuristische „Nights Like This“-Video hat bereits über 11 Millionen Views und erntete breite Aufmerksamkeit, so urteilte Billboard: „Wenn sich Kehlani der Aufgabe hingibt, ein neues Musikvideo zu erschaffen, wissen die Fans stets, dass sie das bestmögliche Produkt abliefert … Doch es scheint, dass ihr Meisterwerk soeben in Form ihres brandneuen Videos zu ‚Nights Like This’ erschienen ist“.

Eine Sternstunde für die HipHop-Industrie

Nach seiner Veröffentlichung schoss „Nights Like This“ auf #1 der „R&B/Soul Songs“-Charts von iTunes und wurde weltweit bereits über 41 Millionen Mal gestreamt. Daneben wurde dem Track große mediale Aufmerksamkeit und Kritikerlob zuteil, so erklärte Forbes es zu „einem starken Start nicht nur für Kehlanis 2019, sondern auch für bisexuelle und queere Storys im Mainstream-Hip-Hop und –R&B“. ELLE krönte den Song zur #1 seiner „10 Best Songs of 2019 (So Far)“.

Auch als Gastmusikerin ist Kehlani eine der gefragtesten Künstlerinnen unserer Zeit, so wirkte sie 2018 in Cardi Bs US-Platin-dekoriertem #1-Hit „Ring”, Charlie Puths „Done For Me”, Eminems „Nowhere Fast”, KYLEs Gold-ausgezeichneten „Playinwitme” und Hayley Kiyokos „What I Need” mit.