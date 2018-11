Kelly Rowland: Das ist ihr neuer Track

Freitag, 23. November 2018 15:43 Uhr

Ihre Fans haben lange darauf gewartet, doch jetzt löst Kelly Rowland (37) endlich ihr Versprechen ein und haut einen neuen Song raus …

Pünktlich zum Wochenende versorgt uns Miss Kelly Rowland mit neuer Musik. Ihre neue Single trägt den bezeichnenden Titel „Kelly“ und soll wohl ein neues Kapitel in ihrer musikalischen Laufbahn einläuten.

Eine Ode an sich selbst

Zwischen harten Trap-Elementen singt die ehemalige Destinys Child-Sängerin über sich, wie heiß sie ist und was sie nicht alles im Leben hat. Also quasi eine Ode an sich selbst. Ganz schön selbstbewusst. Das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen und geht direkt ins Ohr.

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wann ein neues Album kommt …