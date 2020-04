Kelly Rowland feiert ihr Comeback mit „Coffee“

Ex-Destiny’s Child Kelly Rowland (39) feiert ihr musikalischen Comeback mit ‘Coffee’. Am Freitag (17. April) soll die nach dem koffeinhaltigen Heißgetränk benannte Singe erscheinen.

Rowland präsentierte das Cover zur Single bereits auf Instagram: „Coffee wird am 17.04. erscheinen. PRE-SAVE Link ist in der Bio vorhanden.“ Zusätzlich kündigte die Künstlerin eine neue Folge ihrer Instagram Live-Reihe an: „Es gibt noch mehr Coffee zu teilen! Macht heute Abend bei einer weiteren Runde von #CoffeeWithKelly: After Dark mit!“

Quelle: instagram.com

Erstes Werk nach sechs Jahren

Obwohl der R&B-Star seit sechs Jahren keine Platte mehr auf den Markt gebracht hat, war sie 2018 mit den Songs ‚Kelly‘ und ‚Crown‘ zu hören und meldete sich im letzten Jahr mit dem Weihnachts-Song ‚Love You More At Christmas Time‘ zurück. Ob die neue Single ‚Coffee‘ auf dem sehnlichst erwarteten fünften Album der Musikerin mit von der Partie sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Die ‚Survivor‘-Musikerin enthüllte, dass es eine Weile gedauert hat, bis sie ihre neue Musik fertiggestellt hatte, wobei ihre Hits ‚Commander‘ und ‚When Love Takes Over‘ in Kollaboration mit David Guetta eine Ausnahme waren.