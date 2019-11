Kelly Rowland veröffentlicht Weihnachtssong

Kelly Rowland bringt einen neuen Song zu Weihnachten raus. Die Sängerin, die mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen Beyoncé und Michelle Williams durch Destiny’s Child berühmt wurde, bringt einen neuen Weihnachtssong raus!

Knapp fünf Wochen vor dem großen Weihnachtstag gestand sie jetzt gegenüber ‘E! News’, bereits das gesamte Haus feierlich geschmückt zu haben: „Es hängt alles. Ich bin schuldig. Ich fange schon an, die Feiertage zu zelebrieren.“ Im selben Atemzug offenbarte Kelly Rowland dann auch noch feierliche News für ihre Fans: „Ich bringe einen Weihnachtssong heraus. Natürlich habe ich einen Film gemacht. Ich habe einen Weihnachtsfilm [‚Merry Liddle Christmas‘] für Lifetime produziert und spiele darin mit. Ich freue mich darüber sehr.“

Macht ein Comeback überhaupt Sinn?

Erst vor wenigen Wochen hatte sie gegenüber ‘Entertainment Tonight’ verraten, sich ein Band-Comeback vorstellen zu können, im Falle, dass neue Musik in Planung ist: „Ich würde sagen, wir haben in der Vergangenheit unglaubliche Musik gemacht, aber ich weiß nicht. Gibt es heutzutage noch Überraschungen? Ich finde es so interessant, dass alle es im voraus wissen wollen. Jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, ob die Ladys und ich etwas machen, dann ist es meistens eine Überraschung. Und unsere Fans unterstützen uns und sind so großartig, dass wir sie gerne überraschen. Ich habe kein Ass im Ärmel, aber ja, ich würde eh nichts sagen.“