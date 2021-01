11.01.2021 17:09 Uhr

Kings Of Leon: Gelingt ihnen mit diesen zwei Singles das Comeback?

Es kommt einer Sensation gleich: Kings Of Leon haben seit langem wieder neue Musik veröffentlicht. Um genauer zu sein sogar gleich zwei Songs: „The Bandit“ und „100,000 People“. Aber damit noch nicht genug, denn im gleichen Atemzug haben Kings Of Leon ein neues Album angekündigt für den 05.03. und ein Video zur Single „The Bandit“ veröffentlicht.

Die mit einem Grammy und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Kings Of Leon hat am Freitag offiziell die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten achten Studioalbums „When You See Yourself“ angekündigt, welches am 5. März 2021 erscheinen wird.

Vier Jahre später

Die Leadsingle „The Bandit“ wurde letzten Donnerstag mit einem begleitenden Musikvideo veröffentlicht, das den akustischen und visuellen Ton des Albums vorgibt. Die Single wurde zusammen mit dem zusätzlich Track „100,000 People“ released, welcher als B Seite von „The Bandit“ gesehen werden soll.

Aufgenommen in den berühmten Blackbird Studios in Nashville und produziert vom Grammy-Preisträger Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), katapultiert das Album Kings of Leon ins Jahr 2021 mit einer modernen Evolution ihres Sounds.

Für den guten Zweck

Das Album, welches vier Jahre nach ihrem allerersten Nummer-eins-Debüt-Album „Walls“ erscheint, wurde in den letzten Wochen in verschiedenen Formaten angeteasert. Die Band hat sogar, das Album direkt über ihre Fans angekündigt, mit einem speziellen T-Shirt-Versand, der die Albumtracks und Texte enthüllte.

Damit nutzten sie den Moment, um Aufmerksamkeit und Geld für Live Nation’s Crew Nation Hilfsfonds für Live-Musik-Crews zu erregen und zu sammeln.

#LäuftBeiDenJungs

Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 haben Kings of Leon (Caleb (Gitarre/Gesang), Nathan (Schlagzeug), Jared (Bass) und Matthew Followill (Gitarre)) sieben Alben (Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016)) veröffentlicht und weltweit über 20 Millionen Alben und fast 40 Millionen Singles verkauft.

Die mehrfach Platin ausgezeichnete Band hatte fünf Singles in den Billboard Hot 100 Charts, alle sieben ihrer Studioalben in der Billboard Top 200 Liste und zwei Singles, die #1 im Modern Rock Radio erreichten. Mit der Veröffentlichung von WALLS gelang es der Band zum ersten Mal auf der Nummer Eins in den Billboard Top 200 zu landen.

Darüber hinaus wurden sie acht Mal für den Grammy nominiert, gewannen drei Grammys, drei NME Awards, zwei Brit Awards und einen Juno Award. Sie tourten durch die ganze Welt, spielten in den größten Locations und waren Headliner bei großen Festivals wie Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits und Glastonbury. Kings of Leon wird im März dieses Jahres ihr achtes Studioalbum „When You See Yourself“ veröffentlichen.

When You See Yourself – Tracklist

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale