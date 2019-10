KISS geben Konzert für weiße Killer-Haie

KISS werden ihre Musik in Australien für Weiße Haie zum Besten geben. Gene Simmons und seine Bandkollegen taten sich mit Airbnb zusammen, um acht glücklichen Fans die Chance zu geben, die ‚Shark Rock City‘-Show mitzuerleben. Das Konzert wird für die faszinierenden Meeresbewohner unter Wasser übertragen werden.

Airbnb erklärte, dass Haie auf die „Low-Frequency-Sounds von Rock-’n‘-Roll“ reagieren, weshalb die Rocker am 18. November in Port Lincoln in Südaustralien ein Live-Konzert auf einem Boot für die Makrelenhaie spielen. Die Tickets für das besondere Event können Fans ab dem 14. Oktober via airbnb.com/kiss erwerben. Die ‚Crazy Crazy Nights‘-Interpreten kollaborieren mit Airbnb im Rahmen des neuen Animal Experiences-Programmes, der Plattform zur Buchung von privaten Unterkünften.

Erlös wird gespendet

Die Umsätze der Tickets werden an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Diejenigen, die Tickets erwerben, müssen mutig genug sein, sich für die Show auf den Indischen Ozean zu begeben. In ihrer Ankündigung des Konzerts auf Twitter enthüllten die Glam-Rocker: „Ihr macht uns WILD, wir werden euch verrückt machen.

Diesen November rocken wir das Boot mit einem einmaligen Konzert für Weiße Haie (scheint so, als seien die auch große Fans von uns!) Limitierte Tickets werden ab dem 14. Oktober erhältlich sein. Vor Kurzem wurde bekanntgegeben, dass KISS 2020 zum letzten Mal die Headliner beim Download Festival sein werden.