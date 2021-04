KISS veröffentlichen Bootleg ihrer Tokio-Show von 2001

KISS veröffentlichen Bootleg ihrer Tokio-Show von 2001

23.04.2021 21:17 Uhr

KISS überraschen ihre Fans. Ein Bootleg eines ihrer Auftritts in Tokio von 2001 soll veröffentlicht werden. Es ist der Startschuss für eine neue Liveserie.

Am 11. Juni werden die Rock-Legenden Kiss ihre neue offizielle Liveserie mit der ersten Veröffentlichung „Off The Soundboard – Tokyo 2001“ starten. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme ihres Live-Auftritts in Tokio am 13. März 2001.

In Deutschland ist diese Veröffentlichung dann ab 2. Juli in der farbigen Vinyl-Ausfertigung erhältlich.

55.000 Fans waren dabei

Tokio hatte innerhalb der KISStory schon immer eine ganz besondere Bedeutung und die Live-Aufnahme spiegelt diese spezielle Atmosphäre in dem mit 55.000 Menschen vollbesetzten Venue sehr gut wieder, mit Klassikern wie “I Was Made For Lovin’ You”, “Heaven’s On Fire,” “Rock & Roll All Night” und dem 1976er Hit “Detroit Rock City,” genauso wie die Rarität “I Still Love You” aus dem 1982er Album „Creatures Of The Night“.

Dieses 21 Songs lange Konzert zelebriert die musikalischen Legenden Paul Stanley und Gene Simmons, mit Ace Frehley an der Gitarre und Eric Singer am Schlagzeug.

Beispiellose Live-Performances

KISS sind weltweit eine der beliebtesten Livebands aller Zeiten und haben mit “Alive”, das von Kritikern anerkannt beste Live-Album ever aufgenommen. Mit “KISS – Off The Soundboard” wird diese Tradition fortgesetzt und dokumentiert damit das spektakuläre ‚larger than life‘-Erlebnis eines KISS Konzerts.

Bekannt für ihre unglaublichen Live Performances, haben KISS über Dekaden hinweg bewiesen, dass sie zurecht den Ruf als Ikonen der Live-Darbietungen im Rock’n’Roll innehaben. Und das nicht nur, weil sie inzwischen über 100 Millionen Alben weltweit verkauft haben dank ihrer KISS Army – den Fans, die es weltweit Millionenfach auf der ganzen Welt gibt.

Ihre letzte Veröffentlichung „Killers“, die am 12. März auf den Markt kam, schaffte in Deutschland den Direkteinstieg auf Platz 10 der Albumcharts.

KISS – Off The Soundboard: Tokyo 2001 Tracklist

3LP

LP1, Side A

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

LP1, Side B

1. I Love It Loud

2. Firehouse

3. Do You Love Me

4. Calling Dr. Love

5. Heaven’s On Fire

LP2, Side A

1. Let Me Go Rock & Roll

2. Shock Me / Guitar Solo

LP2, Side B

1. Psycho Circus

2. Lick It Up / Bass Solo

3. God Of Thunder / Drum Solo

LP3, Side A

1. Cold Gin

2. 100,000 Years

3. Love Gun

LP3, Side B

1. I Still Love You

2. Black Diamond

3. I Was Made For Lovin’ You

4. Rock And Roll All Nite

Digital Tracklisting

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

5. I Love It Loud

6. Firehouse

7. Do You Love Me

8. Calling Dr. Love

9. Heaven’s On Fire

10. Let Me Go Rock & Roll

11. Shock Me / Guitar Solo

12. Psycho Circus

13. Lick It Up / Bass Solo

14. God Of Thunder / Drum Solo

15. Cold Gin

16. 100,000 Years

17. Love Gun

18. I Still Love You

19. Black Diamond

20. I Was Made For Lovin’ You

21. Rock And Roll All Nite