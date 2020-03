Klan machen eigenen Corona-Song „Wir bleiben Zuhause“

Die Klan-Brüder hatten die schöne Idee, jegliche Songs, die ihnen eingefallen sind, spontan zu einem „Stay at home“- Song zu machen. Der eigene Track „Bei dir“ ist auch mit dabei.

Der Rest ist ein Potpourri aus Songs wie „Stay With Me“ von Sam Smith, „Stayin Alive“ von den Bee Gees oder auch „Wandern ist des Müllers Lust“ – obwohl das ja dieser Tage eher ein No Go ist. Die Session ist ein Beitrag zur Kampagne #WirBleibenZuhause!

Auf einer Mission

Dabei treffen Spaß und knallharter Ernst zusammen, wie sie in den Kommentar schreiben: „Ihr habt es sicher schon 1000x gehört, aber es ist nun mal wichtig und muss in alle Köpfe rein: Bitte zuhause bleiben, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen!“

Nach dem Release ihres Halbums „Winterseite“ beginnen die Klan-Brüder nun mit den Veröffentlichungen der dazugehörigen „Winterseite Live Sessions“.

Nur zu zweit, ganz reduziert, geben sie ihren Songs einen anderen Twist. Es wird nun jeden Montag um 18 Uhr eine weitere Live-Version eines Winterseite-Songs auf ihrem Kanal live gehen.