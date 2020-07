Klan spielen im neuen Video „Dumm und Dümmer“

Wie oft wurde in Popsongs schon beschrieben, was ein Mann für eine Frau empfindet, die er zum ersten Mal sieht? Schnell kräuseln sich die Zehennägel hoch, wenn sich eine "Hamma" Frau in "dem Outfit bewegt" oder wenn "Señorita" "meine Adriana Lima" sein soll.

Klan erzählen die gleiche Geschichte, nur anders. Liebevoll und ohne Grenzüberschreitungen wird eine Beziehung besungen, die so beginnt, wie viele: mit der Begeisterung für die Schönheit des Gegenübers.

Zwischen Cringe-Momenten und Selbstironie

„Du bist schön und es macht Spaß dich anzusehen“ singt Michael im Chorus mit einer überraschenden Leichtigkeit, die zusammen mit groovigen Vintage-Drums und einer funky Bassline einen mitreißenden Popsong erschafft.

„Schön“ ist der erste Vorbote des neuen Klan Halbums, das noch diesen Sommer erscheint. Das Video zum Song war dabei eine besondere Herausforderung – gespickt mit Cringe-Momenten und voller Selbstironie.

Gemeinsam mit dem Kollektiv MIGHTKILLYA und einem Cameo-Auftritt von Freundin und Ausnahmekünstlerin Mine entstand eine Neuinterpretation von „Dumm & Dümmer“, die unglaublich viel Spaß macht und sich perfekt in die Serie von Musikvideos einreiht, die für Michael und Stefan mittlerweile zu einer Passion geworden sind.

Quelle: instagram.com

Die Klan-Brüder sind auch in Krisenzeiten aktiv und veröffentlichten zuvor den Track „Rot Blau Grün“ mit einem zugehörigen Video, dass Einsamkeit, Social Distancing und menschenleere Städte thematisiert.

Es sind in der Tat komische Zeiten. Wir alle sitzen auf unseren kleinen Inseln, miteinander verbunden durch Technologie. Isolation tut uns nicht gut. Im März war es anstrengend, jetzt ist es nervenraubend. Hinzu kommt ein verlorener Festivalsommer und die Implosion der Spaßgesellschaft. Alles aushaltbar…