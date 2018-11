Kodak Black: Flotter Dreier mit den Männern von Cardi B und Kylie Jenner

Montag, 26. November 2018 21:27 Uhr

Wie nennt man es, wenn man Rapper Kodak Black mit den Männern von Cardi B und Kylie Jenner zusammen bringt? Genau: „Zeze“ So heißt auch ihr gemeinsamer Track.

Keine Waffen, keine Drogen, keine Gewalt, bitte im Budget bleiben und „whatever you do please make the shit look good“ – so lauten die Anforderungen des Labels an Kodak Black und sein Team für den Videodreh zu „ZEZE“, seiner aktuellen Single mit Travis Scott und Migos-Mitglied Offset. Das Ergebnis, für das Travis Scott die Regie übernahm, ist eine wilde Mischung aus Behind-the-Scenes-Footage und aberwitzigen Special Effects.

Die Sache mit dem Buchstaben „Z“

„ZEZE“ findet sich auf „Dying To Live“, dem zweiten Soloalbum von Kodak Black, das am 14. Dezember erscheint. Von allen jemals mit dem Buchstaben „Z“ beginnenden Songs, konnte „ZEZE” den höchsten Billboard-Chart-Einstieg aller Zeiten verbuchen. Für Kodak Black, Travis Scott und Offset ist „ZEZE“ zugleich die erste #1 also Solokünstler in den Billboard-Streaming-Charts.

Der Song, der die #ZEZECHALLENGE nach sich zog, ist nach „If I´m Lyin, I´m Flyin“ und „Take One“ der dritte Vorgeschmack auf „Dying To Live“, den Nachfolger zu Kodaks mit Gold zertifiziertem Debütalbum „Painting Pictures“ (2017), auf dem sich u.a. auch der Platin-Hit „Tunnel Vision“ befand.