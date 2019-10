Kollegah meldet sich mit „Bullets“ zurück

Vor weniger als zwei Wochen verabschiedete sich Kollegah (35) mit einem emotionalen Abschieds-Post über Instagram von seiner Fan-Gemeinde. Doch seit gestern können die Fans des Rappers wieder beruhigt aufatmen. Der selbsternannte „Boss“ meldete sich nun nämlich doch wieder zurück und veröffentlichte dabei gleich einen neuen Song.

Zuletzt hielt Kollegah über Instagram eine emotionale Abschiedsrede in der er sich unter anderem bei seinen Fans für den jahrelangen Support bedankte. Hat sich der 35-Jährige nun etwa doch spontan dazu entschlossen sein Business wieder aufzunehmen oder steckte hinter dem angekündigten Karriereende nur eine clevere PR-Strategie um seine neue Single zu promoten?

Fest steht allerdings, dass es in Kollegahs Umfeld zuletzt ordentlich krachte. In einer WhatsApp-Gruppe lästerte der Künstler nämlich mit einem Kollegen Jigzaw unter anderem über Capital Bra (24) und Samra (24). Dummerweise wurden die entsprechenden Sprachnachrichten an das Erfolgs-Duo weitergeschickt. Der 35-Jährige bewegte sich mit seiner Hetzerei gegen die 24-Jährigen also auf heißes Eisen.

Kampfansage

Zudem kündigte der Rapper in dem Beitrag an, dass er sich zunächst um familiäre Angelegenheiten kümmern möchte. Diese hat er nun offensichtlich geklärt, denn am 3. Oktober meldete sich der gebürtige Hesse in dem Sozialen Netzwerk zurück und veröffentlichte wenige Stunden später gleich seinen neuen Song „Bullets“.

Quelle: instagram.com

Die Single nahm er gemeinsam mit dem Newcomer „Asche“ auf, der bisher nur den eingeschweißten Fans der Szene ein Name war. Mit „Bullets“ äußert Kollegah gemeinsam mit seinem neuen Partner allerdings eine waschechte Kampfansage. „Ich sitz auf de Thron, ihr seit nur Hofnarren“, so der 35-Jährige in seinem Part. Zudem ist die Kulisse des Musikvideos eher düster dargestellt und es werden laufend Gewehre und Patronen gezeigt. Eine Liebeserklärung sieht jedenfalls anders aus.