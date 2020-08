Konservative fordern ein Verbot von Cardi B’s Song „WAP“

09.08.2020 22:13 Uhr

Der neue Track "WAP" von Cardi B und Megan Thee Stallion spaltet die Gemüter. Konservative in den USA fordern nun sogar ein Verbot des Songs.

Cardi B (27) lässt wahrscheinlich gerade die Champagner-Korken knallen. Nach Monaten der Abwesenheit droppte die Rapperin am Freitag den Song „WAP“ und dieser schlug ein wie eine Bombe.

Dass der Track heiß diskutiert werden wird, muss ihr klar und von ihr geplant gewesen sein. Denn erstens ist es ihre erste Single seit Monaten, zweitens holte sie sich mit Megan Thee Stallion (25) die Newcomerin des Jahres mit ins Boot, drittens sind die Lyrics mehr als explizit und viertens hatte niemand anderes als Kylie Jenner (23) einen Cameo-Auftritt im dazugehörigen Musikvideo.

Es war allerdings wirklich nicht abzusehen, welch eine gigantische Welle der Begeisterung und Empörung zugleich „WAP“ auslösen sollte. Insbesondere Menschen mit einer konservativen Gesinnung zeigten sich in den sozialen Medien schockiert. Muttis warnten davor, dass Kinder den Song hören könnten.

Es meldeten sich sogar einige Politiker*innen der Republikanischen Parteien zu Wort.

As a Christian, I find that #WAP song by Cardi B & Megan Thee Stallion to be incredibly offensive and disgusting.

We should not degrade ourselves in that manner & on the world stage nonetheless.

I encourage parents to not let these types of songs be in earshot of their kids!

— Irene Armendariz-Jackson (@ArmendarizDis16) August 7, 2020