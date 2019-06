Konzertbericht: Udo Lindenberg startet neue Deutschland-Tour

Sonntag, 2. Juni 2019 21:20 Uhr

Feuerwerk, Nebelkanonen und Flammeneffekte: Udo Lindenberg startet seine Deutschlandtour in Bremen mit einer gigantischen Bühnenshow. Aber auch leise und politische Töne fehlen nicht.

Udo Lindenberg wäre nicht Udo Lindenberg, wenn er nicht jede Gelegenheit dazu nutzen würde, seine politische Überzeugung kundzutun. Und das macht der 73-Jährige auch beim fulminanten Start seiner ausverkauften Deutschlandtournee „Udo Lindenberg – Live 2019“ in Bremen.

Die Hamburger Rocklegende bietet den 14.000 Fans in der ÖVB-Arena einerseits eine perfekt inszenierte Bühnenshow mit Pyrotechnik, Nebelkanonen und Flammeneffekten – beste Unterhaltung pur. Andererseits hat Lindenberg Lieder wie „Ratten“ mitgebracht, mit dem er schon vor Jahrzehnten die Umweltverschmutzung anprangerte.

„Greta sagt, wir brauchen Panik“

Auf der gigantischen, 250 Quadratmeter großen LED-Wand wird der Song nicht nur mit Bildern von Plastikteppichen auf dem Ozean und Fabrikschloten untermalt, sondern auch von „Friday for Future“-Demonstrationen. „So was von obergeil“, lobt Udo die Bewegung und seine Fans jubeln begeistert. „Greta sagt, wir brauchen Panik“, sagt er in Anspielung auf Klimaaktivistin Greta Thunberg und sein „Panikorchester“.

Und „Panik“ liefert er: Bei seinem mehr als zweieinhalb Stunden dauernden Konzertauftakt brennt Udo Lindenberg nicht nur im sprichwörtlichen Sinne ein Feuerwerk ab: Es leuchtet, zischt und knallt, von der Decke werden Nonnen und Akrobatinnen heruntergelassen, auf der Bühne stolzieren Stelzenläufer sowie Menschen in Eisbären- und Flamingokostümen umher.

Udo selbst wird in einer raketenhaften Plattform zu „Woody Woody Wodka“ von der Hallendecke auf die Bühne gelassen – und am Ende wieder nach oben katapultiert.

Auch Otto Waalkes dabei

Unterstützt wird der Künstler neben seinem „Panikorchester“ von stimmgewaltigen Sängerinnen, einem Kinderchor und Tänzerinnen mit ständig wechselnden Kostümen. Als Überraschungsgast kommt der Komiker und WG-Freund aus alten Hamburger Zeiten, Otto Waalkes, auf die Bühne. Zu den Klängen des AC/DC-Hits „Highway to Hell“ rocken die beiden „Erst auf dem Heimweg wird’s hell“ und bringen dabei die Halle zum Brodeln.

Zur Freude seiner Fans spielt Udo – wie immer mit Hut, Sonnenbrille, grünen Socken und ab und an ein „Eierlikörchen“ trinkend – nicht nur Songs wie „König von Scheißegalien“ von seinem neuen Album „MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik„, sondern auch Klassiker wie „Cello“, „Alles klar auf der Andrea Doria“ und „Sonderzug nach Pankow“.

23 Konzerte geplant

Am Samstagabend sollte Udo erneut in Bremen zu erleben sein. Es ist nicht das einzige Doppelpack-Konzert: Insgesamt sind bundesweit 23 Konzerte angesetzt, davon sind neun wegen der großen Nachfrage Zusatzkonzerte. In Hamburg wird Lindenberg sogar erstmals an drei aufeinander folgenden Abenden auf der Bühne stehen. Insgesamt werden etwa 300 000 Menschen die Tour sehen, sagt ein Sprecher Lindenbergs.

So wie in Bremen wird Udo auch in den anderen Städten „Wozu sind Kriege da?“ von 1981 spielen. „Wie lange muss ich den noch singen?“, fragt Lindenberg und wettert gegen Aufrüstung. „Natürlich müssen wir diesen Schwachsinn beenden“, sagt er, bevor er die Ballade anstimmt. Ein zehnjähriges Mädchen aus seinem Kinderchor begleitet ihn, es ist einer der bewegendsten Momente des Abends. Dabei zeigt sich: Es braucht nicht immer die ganz große Bühnenshow, die leisen Interpretationen sind manchmal die intensiveren. (Janet Binder, dpa)