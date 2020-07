Kungs: Gelingt ihm mit „Dopamine“ sein zweiter Sommerhit?

Kungs ist zurück! Nach seinem internationalen Durchbruch 2016 mit dem Megahit “This Girl” (Platz 1 in den deutschen Charts) meldet sich der Franzose jetzt mit einer brandneuen Single “Dopamine” zurück.

Für ihn der Auftakt für einige Highlights in diesem Jahr! Entstanden ist die sehr persönliche neue Single gemeinsam mit Sänger JHart, den Kungs während seiner Zeit in LA kennengelernt hat, wie der DJ selbst erzählt.

Traurig und ängstlich auf einer Party

„2018 bin ich für ein paar Monate nach LA gegangen, um dort an einigen Songs zu schreiben. Ich war allein, zweifelnd und hatte viele Fragen in meinem Kopf. Eines Tages war ich da auf dieser Party, war traurig, hatte Angst und fühlte mich einsam. Auch wenn ich dort von vielen Menschen umgeben war. Am nächsten Tag traf ich JHart.Ich habe mit ihm über meine Gefühle gesprochen und wie ich mich in dieser Nacht gefühlt habe. Von da an wuchs alles sehr natürlich.“

Kungs präsentiert mit “Dopamine” eine Wohlfühl-Sommerhymne, die alles reflektiert, was er in den letzten Jahren gelebt hat, mit einem Text, der ein intimes Portrait von dem 23-Jährigen als Künstler zeichnet.

Quelle: instagram.com

Kungs, der mit bürgerlichem Namen Valentin Brunel heißt, schaffte es 2016 mit seinem Megahit „This Girl“ in unglaublichen 45 Ländern auf Platz 1 der Charts.

Alleine auf Spotify wurde der Track über 700 Millionen Mal gestreamt. In Frankreich wurde Kungs mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Award für das „Best Electro Album Of The Year“ bei den „Les Victoires de la musique“ – dem französischen Äquivalent zu den Grammys.