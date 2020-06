Kurt Cobains Gitarre für sechs Millionen Dollar versteigert

Die Gitarre, die Nirvana-Sänger Kurt Cobain beim legendären "MTV Unplugged"-Konzert spielte, wurde versteigert. Für unglaubliche sechs Millionen Dollar wechselte sie den Besitzer.

Ein Musikinstrument, das nicht nur Musik-, sondern auch Auktionsgeschichte schreibt: Die Gitarre, die Nirvana-Sänger Kurt Cobain (1967-1994) bei dem „MTV-Unplugged“-Konzert 1993 in New York spielte, wurde beim US-Auktionshaus Julien’s Auctions mit Sitz in Beverly Hills versteigert. Die Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre aus dem Jahr 1959 wechselte für unglaubliche 6,01 Millionen US-Dollar (rund 5,4 Millionen Euro) den Besitzer.

Das Mindestangebot für die Gitarre lag bei einer Million Dollar (rund 920.000 Euro). Das Auktionshaus war von der hohen Summe begeistert und hielt auf Twitter die Freude darüber nicht zurück. „Verkauft für 6.010.000 Dollar! Ein neuer Weltrekord für eine Gitarre“, heißt es in dem Tweet.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!

Sold in our "Music Icons" auction taking in Beverly Hills

