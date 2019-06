Kygo trifft Whitney Houston: Das ist „Higher Love“

Freitag, 28. Juni 2019 21:10 Uhr

Whitney Houston war ohne Frage eine der bedeutendsten Künstlerinnen im Musikbusiness. Jeder andere Künstler hätte nur zu gerne die Möglichkeit gehabt einmal mit ihr oder ihrer Stimme zu arbeiten. Kygo war einer der wenigen der jetzt die Möglichkeit dazu hatte.

Der Song ist ein Cover des 1986er Megahits „Higher Love“ des britischen Popstars Steve Winwood (71). Bisher war Whitneys nicht allzu berauschende Version einzig und allein als Bonustrack auf der japanischen Version ihres 1990 Albums „I’m Your Baby Tonight“ zu finden – bis jetzt!

Nicht nur Whitneys Fans kommen nach über einem Jahrzehnt erneut in den Genuss ihre unglaubliche Stimme, auch wird „Higher Love“ ihr musikalisches Vermächtnis an die jüngeren Generationen weitergeben. An eine Generation, die nicht die Möglichkeit hatten aus erster Hand mit ihren Songs aufzuwachsen.

Whitneys Schwägerin Pat Houston gab sich im offiziellen Gespräch mit dem US-Magazin ‚Rolling Stone‘ mehr als zufrieden mit der Wahl Kygo als den Produzenten des Songs ausgesucht zu haben. Er sei der Richtige, wenn es darum geht ihre powervolle Stimme ins rechte Licht zu rücken und den gewohnten Standards und Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Das Endergebnis sei ein Beweis für Kygos unglaubliches Talent, und erinnert daran wieso jeder die Stimme der Sängerin verehrte.

Premiere bei New Yorker Festival

Auch der DJ & Produzent zeigte sich im Interview mehr als happy mit dem Ergebnis. Für ihn ist „Higher Love“ wohl eine der wichtigsten und bedeutsamsten Arbeiten seiner bisherigen Karriere. Es eine große Ehre gewesen als sich die Nachlassverwaltung Houstons an ihn wendete und ihm die Möglichkeit gab, mit einer der größten weiblichen Künstlerinnen aller Zeiten zu arbeiten.

Übrigens: Kygo wird den Song das allererste Mal am 30. Juni im Rahmen des Pride-Festivals „Utopia“ in New York City performen.