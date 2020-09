24.09.2020 20:05 Uhr

Kylie Minogue: Hier ist ihr nigelnagelneues Video „Magic“

Kylie Minogue feiert ihre Videopremiere zur neuen Single "Magic". Und am 6. November wird auch das neue Kylie-Album "Disco" erscheinen.

Mit “Magic” legt Kylie Minogue heute ihre brandneue Single aus dem kommenden Album vor. Der Song wurde von PhD (alias Peter Wallevik & Daniel Davidsen) produziert und abgemischt. Mit seinen packenden Piano- und Bläser-Elementen gipfelt der Track in einem melodischen Feelgood-Refrain. Der opulente Videoclip wird am heutigen Tage veröffentlicht.

Erste Single „Say Something“

Mit “Magic” legt Kylie den Nachfolger ihrer letzten, von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierten Single “Say Something” vor, der der NME das Attribut “funkelnd” verlieh. Und auch der Rolling Stone würdigte den “introspektiven Dance-Track mit seinen perfekt in unsere Quarantäne-Zeiten passenden Lyrics”. Im vergangenen Monat veröffentlichte Kylie auch das begleitende Video zu “Say Something”, das unter der Regie von Sophie Muller entstand.

Letztes Album erschien 2018

Mit “Disco” legt Kylie den Nachfolger ihres 2018 veröffentlichten Albums “Golden” vor, das den 1. Platz der Charts in UK und Australien enterte. Insgesamt konnte sich Kylie mit allen bisher releasten Singles über 300 Wochen in den Top 40 der UK-Single Charts halten und blickt auf mehr als 80 Millionen weltweit verkaufte Einheiten ihrer Tonträger zurück.

Ebenfalls konnte sie unzählige Awards und Auszeichnungen entgegennehmen, darunter drei Brit Awards, zwei MTV Music Awards und einen Grammy. Ihre Performance auf dem britischen Glastonbury Festival aus dem Jahr 2019 stellt bis heute den Auftritt mit den höchsten TV-Zuschauerzahlen in der Geschichte des Festivals dar.

