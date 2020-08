07.08.2020 12:36 Uhr

Kylie Minogue: Neues Video „Say Something“ – Album im November

Kylie Minogue veröffentlicht das neue Video zu ihrer Single „Say Something“! Unter der Regie von Sophie Muller nimmt sie ihr Publikum mit auf eine intergalaktisch bunte Reise durch Raum und Zeit.

Kylie Minogue auf einem goldenen Pferd, irgendwo im Weltraum – so kann man die australische Pop-Queen nun im neuen Clip zu ihrer Single „Say Something“ erleben. Regie zu diesem kaleidoskopartigen Space-Epos übernahm die Britin Sophie Muller, die durch ihre Videos für Beyoncé, Björk, Radiohead, Coldplay, Gwen Stefani und natürlich Kylie höchstpersönlich bekannt geworden ist.

Single-Vorbote für „Disco“

Mit „Say Something“ veröffentlicht Kylie die erste Single aus ihrem ungeduldig erwarteten Album „Disco“, dessen Veröffentlichung für den 6. November geplant ist. Der Track wurde von Jon Green und ihrem langjährigen Vertrauten Biff Stannard produziert und konnte schon für jede Menge medialer Beachtung sorgen.

Reaktionen

„Kylies Disco-Revival ist genau das, was die Nation jetzt braucht“ (The Telegraph)

„Ein introspektiver Dance-Track mit einem Text, der perfekt unsere Quarantäne-Zeit widerspiegelt“ (Rolling Stone)

„Kylie ist (wieder) gelandet und sie ist absolut glanzvoll – sie bleibt sich treu“ (The Guardian)

Erfolgsgarantin

Mit „Disco“ legt Kylie den Nachfolger ihres 2018 veröffentlichten Albums „Golden“ vor, das den 1. Platz der Charts in Großbritanniken und Australien erreichte. Insgesamt konnte sich Kylie mit allen bisher releasten Singles über 300 Wochen in den Top 40 der UK-Single Charts halten und blickt auf mehr als 80 Millionen weltweit verkaufte Einheiten ihrer Tonträger zurück. Ebenfalls konnte sie unzählige Awards und Auszeichnungen entgegennehmen, darunter drei Brit Awards, zwei MTV Music Awards und einen Grammy. Ihre Performance auf dem britischen Glastonbury Festival aus dem Jahr 2019 ist bis heute der Auftritt mit den höchsten TV-Zuschauerzahlen in der Geschichte des Festivals.

Kylie Minogue: Alle ihre Alben

1988: Kylie

1989: Enjoy Yourself

1990: Rhythm of Love

1991: Let’s Get to It

1994: Kylie Minogue

1998: Impossible Princess

2000: Light Years

2001: Fever

2003: Body Language

2007: X

2010: Aphrodite

2014: Kiss Me Once

2015: Kylie Christmas

2018: Golden