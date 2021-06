Kylie Minogue tut sich mit Superstar Ed Sheeran zusammen

Kylie Minogue tut sich mit Superstar Ed Sheeran zusammen

28.06.2021 13:04 Uhr

Ed Sheeran und Kylie Minogue haben sich für einen Song mit dem Titel "Visiting Hours" zusammengeschlossen.

Die Liste ihrer Kollaborationen ist ellenlang. Jetzt tut sich Kylie Minogue mit Ed Sheeran zusammen, dem angesagtesten britischen Popstar.

Die beiden berühmten Musiker traten miteinander in Kontakt, nachdem Ed im März nach Australien geflogen war, um bei einer Gedenkveranstaltung für seinen verstorbenen Kumpel, den Musikmanager Michael Gudinski, aufzutreten.

„Visiting Hours“

Der „Shape of You“-Hitsänger begleitete Kylie Minogue dabei auf der Bühne für Versionen der Lieder „All The Lovers“ und „The Locomotion“ und Ed spielte auch „Visiting Hours“, den er als Hommage an seinen Freund in Australien schrieb.

Der bewegende Song enthält auch den Gesang von Jimmy Barnes und soll auf Eds bevorstehendem Studioalbum zu finden sein, das wahrscheinlich „Subtract“ heißen wird.

So kam Ed Sheeran zu Kylie Minogue

Ed verriet gegenüber ‚Ash London LIVE‘: „Jimmy Barnes und Kylie singen jetzt tatsächlich auf dem Album. Ich habe sie dazu gebracht, Backing Vocals darauf zu singen. Wenn man Michael kennt, sind sie musikalisch die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Er sagte dazu immer ‚Kylie‘ oder ‚Jimmy Barnes‘. Als ich in Australien war, habe ich mit Kylie gesungen und habe mit Jimmy Barnes rumgehangen und zu ihnen gemeint: ‚Ihr müsst bei dem Song mit dabei sein.‘ Also bin ich nach England zurückgekehrt, habe ihn aufgenommen und an sie geschickt und sie sind dabei.“

Kylie Minogue musizierte bereits mit Jason Donovan, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Nick Cave, Scissor Sisters, Tove Lo, Sia oder Pharrell Williams, um nur die bekanntesten zu nennen. (Bang/KT)